Рейтинг@Mail.ru
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/artilleriya-1828103317.html
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр - РИА Новости, 31.10.2022
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр
Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:08
2022-10-31T19:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828118185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2907cc5e5f6798dc188ec7fb36d8205.jpg
ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр."Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны", - сказал старший офицер."Космос" рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет и сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о ветре, по его словам, нужны для того, чтобы знать, в какую сторону будет сносить снаряд."Температура важна при полете тоже. Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели", - добавил он. Артиллерист рассказал, что на позиции уточняют метеоданные раз в 15-20 минут.Он охарактеризовал обстановку, в которой сейчас работает, как сложную и напряженную. "Космос" не стал говорить, какие установки в его батарее, и даже называть их калибр, но уточнил, что "артиллерия у нас специфическая", она используется для контрбатарейной борьбы и работает по укреплениям и бронированной технике. "Вчера пришло пять целей. Была тяжелая техника противника, укрепрайоны и один взводно-опорный пункт", - добавил артиллерист.
https://ria.ru/20221031/rszo-1827990393.html
https://ria.ru/20221027/snayper-1827104672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский военный о том, как артиллеристы используют барометр
Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр.
2022-10-31T14:08
true
PT1M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828118185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98c59f5ac60f7c02e1dcaa3c290b82e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:08 31.10.2022 (обновлено: 19:17 31.10.2022)
 
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр

Офицер батареи рассказал, как с помощью барометра рассчитывают снос снаряда в полете

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр.
"Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны", - сказал старший офицер.
Командир подразделения об усилении огневой мощи за счет мобилизованных - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 06:07Специальная военная операция на Украине
Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении
"Космос" рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет и сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о ветре, по его словам, нужны для того, чтобы знать, в какую сторону будет сносить снаряд.
"Температура важна при полете тоже. Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели", - добавил он. Артиллерист рассказал, что на позиции уточняют метеоданные раз в 15-20 минут.
Он охарактеризовал обстановку, в которой сейчас работает, как сложную и напряженную. "Космос" не стал говорить, какие установки в его батарее, и даже называть их калибр, но уточнил, что "артиллерия у нас специфическая", она используется для контрбатарейной борьбы и работает по укреплениям и бронированной технике. "Вчера пришло пять целей. Была тяжелая техника противника, укрепрайоны и один взводно-опорный пункт", - добавил артиллерист.
Работа российских снайперов во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:24Специальная военная операция на Украине
Снайпер с позывным Рубик рассказал, как подбил украинскую БМП из винтовки
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала