https://ria.ru/20221031/artilleriya-1828103317.html
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр - РИА Новости, 31.10.2022
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр
Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:08
2022-10-31T14:08
2022-10-31T19:17
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828118185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2907cc5e5f6798dc188ec7fb36d8205.jpg
ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр."Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны", - сказал старший офицер."Космос" рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет и сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о ветре, по его словам, нужны для того, чтобы знать, в какую сторону будет сносить снаряд."Температура важна при полете тоже. Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели", - добавил он. Артиллерист рассказал, что на позиции уточняют метеоданные раз в 15-20 минут.Он охарактеризовал обстановку, в которой сейчас работает, как сложную и напряженную. "Космос" не стал говорить, какие установки в его батарее, и даже называть их калибр, но уточнил, что "артиллерия у нас специфическая", она используется для контрбатарейной борьбы и работает по укреплениям и бронированной технике. "Вчера пришло пять целей. Была тяжелая техника противника, укрепрайоны и один взводно-опорный пункт", - добавил артиллерист.
https://ria.ru/20221031/rszo-1827990393.html
https://ria.ru/20221027/snayper-1827104672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828118185_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98c59f5ac60f7c02e1dcaa3c290b82e3.jpg
Российский военный о том, как артиллеристы используют барометр
Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр.
2022-10-31T14:08
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:08 31.10.2022 (обновлено: 19:17 31.10.2022)
Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр
Офицер батареи рассказал, как с помощью барометра рассчитывают снос снаряда в полете
ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр.
"Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны", - сказал старший офицер.
"Космос" рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет и сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о ветре, по его словам, нужны для того, чтобы знать, в какую сторону будет сносить снаряд.
"Температура важна при полете тоже. Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели", - добавил он. Артиллерист рассказал, что на позиции уточняют метеоданные раз в 15-20 минут.
Он охарактеризовал обстановку, в которой сейчас работает, как сложную и напряженную. "Космос" не стал говорить, какие установки в его батарее, и даже называть их калибр, но уточнил, что "артиллерия у нас специфическая", она используется для контрбатарейной борьбы и работает по укреплениям и бронированной технике. "Вчера пришло пять целей. Была тяжелая техника противника, укрепрайоны и один взводно-опорный пункт", - добавил артиллерист.