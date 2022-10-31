https://ria.ru/20221031/artilleriya-1828103317.html

Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр

Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр - РИА Новости, 31.10.2022

Офицер в зоне спецоперации рассказал, как артиллеристы используют барометр

Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:08

2022-10-31T14:08

2022-10-31T19:17

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828118185_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2907cc5e5f6798dc188ec7fb36d8205.jpg

ЛУГАНСК, 31 окт – РИА Новости. Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр."Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны", - сказал старший офицер."Космос" рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет и сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о ветре, по его словам, нужны для того, чтобы знать, в какую сторону будет сносить снаряд."Температура важна при полете тоже. Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели", - добавил он. Артиллерист рассказал, что на позиции уточняют метеоданные раз в 15-20 минут.Он охарактеризовал обстановку, в которой сейчас работает, как сложную и напряженную. "Космос" не стал говорить, какие установки в его батарее, и даже называть их калибр, но уточнил, что "артиллерия у нас специфическая", она используется для контрбатарейной борьбы и работает по укреплениям и бронированной технике. "Вчера пришло пять целей. Была тяжелая техника противника, укрепрайоны и один взводно-опорный пункт", - добавил артиллерист.

https://ria.ru/20221031/rszo-1827990393.html

https://ria.ru/20221027/snayper-1827104672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский военный о том, как артиллеристы используют барометр Старший офицер батареи (СОБ) с позывным "Космос" рассказал РИА Новости в зоне специальной военной операции, зачем на позиции артиллеристов оборудован барометр. 2022-10-31T14:08 true PT1M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр