https://ria.ru/20221031/armeniya-1828122740.html

Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций

Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций - РИА Новости, 31.10.2022

Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Ереван заинтересован в разблокировании региональных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:44

2022-10-31T14:44

2022-10-31T15:46

армения

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Ереван заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент."Что касается разблокирования региональных коммуникаций, что Армения очень заинтересована в этом вопросе, и мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе девятого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года", - сказал Пашинян.По его словам, в этом контексте армянская сторона опирается еще и на третий пункт указа Путина от 9 ноября 2020 года "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" и его телеобращение, "где отражаются те договоренности, которые были достигнуты"."Суть вопроса в следующем: коммуникации, которые проходят по территории Республики Армения, должны находиться под полным контролем Республики Армения и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. Пограничная служба ФСБ РФ должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117908.html

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