https://ria.ru/20221031/armeniya-1828122740.html
Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций
Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций - РИА Новости, 31.10.2022
Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Ереван заинтересован в разблокировании региональных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:44
2022-10-31T14:44
2022-10-31T15:46
армения
в мире
владимир путин
никол пашинян
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ереван
сочи
россия
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Ереван заинтересован в разблокировании региональных транспортных коммуникаций и готов пойти на соответствующие решения в любой момент."Что касается разблокирования региональных коммуникаций, что Армения очень заинтересована в этом вопросе, и мы готовы в любой момент пойти на конкретные решения на основе девятого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года", - сказал Пашинян.По его словам, в этом контексте армянская сторона опирается еще и на третий пункт указа Путина от 9 ноября 2020 года "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе" и его телеобращение, "где отражаются те договоренности, которые были достигнуты"."Суть вопроса в следующем: коммуникации, которые проходят по территории Республики Армения, должны находиться под полным контролем Республики Армения и эксплуатироваться согласно законодательству Армении. Пограничная служба ФСБ РФ должна осуществлять контроль за исполнением вышеуказанных договоренностей", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117908.html
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армения, в мире, владимир путин, никол пашинян, москва, ереван, сочи, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Армения, В мире, Владимир Путин, Никол Пашинян, Москва, Ереван, Сочи, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:44 31.10.2022 (обновлено: 15:46 31.10.2022)
Пашинян: Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций
Пашинян заявил, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций