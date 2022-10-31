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Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 31.10.2022
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Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 31.10.2022
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:41
2022-10-31T15:00
в мире
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
россия
армения
сочи
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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности."Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней трехсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но, с вашего позволения, я тоже в своем вступительном слове хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности", - сказал Пашинян.Двусторонняя встреча Пашиняна и Путина в Сочи предшествовала трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, россия, армения, сочи
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Армения, Сочи
14:41 31.10.2022 (обновлено: 15:00 31.10.2022)
 
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности

Премьер Армении Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности.
"Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней трехсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но, с вашего позволения, я тоже в своем вступительном слове хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности", - сказал Пашинян.
Двусторонняя встреча Пашиняна и Путина в Сочи предшествовала трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования у БТР-80 в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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В миреНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевРоссияАрменияСочи
 
 
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