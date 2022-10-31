https://ria.ru/20221031/armeniya-1828119702.html
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 31.10.2022
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:41
2022-10-31T14:41
2022-10-31T15:00
в мире
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
россия
армения
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_0:18:3104:1763_1920x0_80_0_0_aa4ca9714aaf42ae64522371477bacf5.jpg
ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности."Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней трехсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но, с вашего позволения, я тоже в своем вступительном слове хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности", - сказал Пашинян.Двусторонняя встреча Пашиняна и Путина в Сочи предшествовала трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.
https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html
россия
армения
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786866315_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_f9822aba28a5e893cf59fd928f136538.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, россия, армения, сочи
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Россия, Армения, Сочи
14:41 31.10.2022 (обновлено: 15:00 31.10.2022)
Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности
Премьер Армении Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности