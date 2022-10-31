https://ria.ru/20221031/armeniya-1828119702.html

Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности

Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности - РИА Новости, 31.10.2022

Пашинян обсудит с Путиным вопросы региональной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:41

2022-10-31T14:41

2022-10-31T15:00

в мире

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

россия

армения

сочи

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ЕРЕВАН, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи вопросы региональной безопасности."Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за приглашение и за организацию сегодняшней трехсторонней встречи. Конечно, повестка наших двусторонних отношений обширна, но, с вашего позволения, я тоже в своем вступительном слове хочу сконцентрироваться на вопросах региональной безопасности", - сказал Пашинян.Двусторонняя встреча Пашиняна и Путина в Сочи предшествовала трехсторонней встрече с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

https://ria.ru/20221031/karabakh-1828117084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, россия, армения, сочи