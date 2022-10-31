https://ria.ru/20221031/apple-1828244114.html

Apple задерживает рассмотрение обновлений для приложений, заявил Дуров

Apple задерживает рассмотрение обновлений для приложений, заявил Дуров - РИА Новости, 31.10.2022

Apple задерживает рассмотрение обновлений для приложений, заявил Дуров

Рассмотрение обновлений для приложений Apple проводится значительно дольше заявленных компанией 24 часов, написал в своем Telegram-канале основатель мессенджера РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:56

2022-10-31T18:56

2022-10-31T18:56

технологии

павел дуров

apple

telegram (приложение)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Рассмотрение обновлений для приложений Apple проводится значительно дольше заявленных компанией 24 часов, написал в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.Он сообщил, что Telegram готовил обновление для пользователей к Хэллоуину, которое "застряло" на рассмотрении в Apple больше, чем на неделю, и компания не сообщила о причинах задержки. В целом, заявил основатель Telegram, рассмотрение обновлений для приложений в Apple проходит дольше, чем заявлено."Apple утверждает, что они рассматривают приложения в течение 24 часов, но, по нашему опыту, это занимает как минимум 7-10 дней для любого значительного обновления продукта. Мои друзья, которые управляют небольшими приложениями, сказали, что у них ситуация еще хуже, и они вынуждены ждать больше месяца, чтобы просто исправить ошибки для пользователей Apple", - пишет он.Дуров призвал разработчиков полагаться на "Закон о цифровых рынках", который вступит в силу в Евросоюзе 1 ноября, и предложил сообщать лично ему о проблемах с App Store или Google Play."Apple нужно будет решить, на что они хотят тратить свои ресурсы – на улучшение своих процессов или на штрафы", - добавил основатель Telegram.

https://ria.ru/20221031/grazhdanstvo-1828066753.html

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технологии, павел дуров, apple, telegram (приложение)