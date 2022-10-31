https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:31
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
владимир путин
россия
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского конфликта."Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Два года назад была подписана трёхсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту. Сейчас настало время говорить о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе", - сказал Алиев.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении.
https://ria.ru/20220917/karabakh-1817558904.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ильхам алиев, азербайджан, владимир путин, россия
Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Владимир Путин, Россия
17:12 31.10.2022 (обновлено: 17:31 31.10.2022)
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
Глава Азербайджана Алиев поблагодарил Путина за роль в урегулировании конфликта в Карабахе