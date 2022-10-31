https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html

Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе

Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022

Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:12

2022-10-31T17:12

2022-10-31T17:31

ильхам алиев

ситуация в нагорном карабахе

азербайджан

владимир путин

россия

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского конфликта."Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Два года назад была подписана трёхсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту. Сейчас настало время говорить о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе", - сказал Алиев.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении.

https://ria.ru/20220917/karabakh-1817558904.html

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ильхам алиев, азербайджан, владимир путин, россия