Рейтинг@Mail.ru
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе - РИА Новости, 31.10.2022
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:12
2022-10-31T17:31
ильхам алиев
ситуация в нагорном карабахе
азербайджан
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817321402_0:61:2998:1747_1920x0_80_0_0_70932054e38122897b4ce3439990e927.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского конфликта."Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Два года назад была подписана трёхсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту. Сейчас настало время говорить о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе", - сказал Алиев.Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении.
https://ria.ru/20220917/karabakh-1817558904.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817321402_24:0:2645:1966_1920x0_80_0_0_8239af8db15e727319fea4143dcfba6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ильхам алиев, азербайджан, владимир путин, россия
Ильхам Алиев, Ситуация в Нагорном Карабахе, Азербайджан, Владимир Путин, Россия
17:12 31.10.2022 (обновлено: 17:31 31.10.2022)
 
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе

Глава Азербайджана Алиев поблагодарил Путина за роль в урегулировании конфликта в Карабахе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за роль в урегулировании карабахского конфликта.
"Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Два года назад была подписана трёхсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту. Сейчас настало время говорить о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе", - сказал Алиев.
Лидеры России, Армении и Азербайджана в понедельник проведут в Сочи трехстороннюю встречу, где обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который ляжет в основу будущего мирного договора. Перед трехсторонним саммитом Путин провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 17:17
Эрдоган объявил о планах посетить Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИльхам АлиевАзербайджанВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала