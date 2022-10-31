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СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828152473.html
СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске
СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске - РИА Новости, 31.10.2022
СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске
Офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:28
2022-10-31T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
алчевск
сша
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
bae systems
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АЛЧЕВСК, 31 окт - РИА Новости. Офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), изъяли фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске, сообщил РИА Новости представитель СЦКК Алексей Гетманский.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин. Погиб мирный житель."Удар наносился и РСЗО HIMARS осколочно-фугасными ракетами М31. На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты корпуса ракет, а также поражающие элементы", - сообщил Гетманский.По его словам, украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. Последствия обстрела фиксируют также следователи СК РФ, рассказал РИА Новости ранее представитель ведомства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/obstrel-1827969407.html
https://ria.ru/20221031/energodar-1828053593.html
луганская народная республика
алчевск
сша
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в мире, луганская народная республика, алчевск, сша, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Алчевск, США, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК, BAE Systems
15:28 31.10.2022 (обновлено: 16:57 31.10.2022)
 
СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске

СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске в ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. 31 октября 2022
Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. 31 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Здание гостиницы, поврежденное в результате обстрела ВСУ из РСЗО HIMARS Алчевска. 31 октября 2022
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АЛЧЕВСК, 31 окт - РИА Новости. Офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), изъяли фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске, сообщил РИА Новости представитель СЦКК Алексей Гетманский.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин. Погиб мирный житель.
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"Удар наносился и РСЗО HIMARS осколочно-фугасными ракетами М31. На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты корпуса ракет, а также поражающие элементы", - сообщил Гетманский.
По его словам, украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. Последствия обстрела фиксируют также следователи СК РФ, рассказал РИА Новости ранее представитель ведомства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАлчевскСШАСледственный комитет России (СК РФ)СЦККBAE Systems
 
 
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