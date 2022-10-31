https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828152473.html

СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске

СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске - РИА Новости, 31.10.2022

СЦКК изъял фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске

Офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:28

2022-10-31T15:28

2022-10-31T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

алчевск

сша

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сцкк

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АЛЧЕВСК, 31 окт - РИА Новости. Офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), изъяли фрагменты ракеты HIMARS с места обстрела в Алчевске, сообщил РИА Новости представитель СЦКК Алексей Гетманский.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин. Погиб мирный житель."Удар наносился и РСЗО HIMARS осколочно-фугасными ракетами М31. На месте происшествия обнаружены и изъяты фрагменты корпуса ракет, а также поражающие элементы", - сообщил Гетманский.По его словам, украинские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. Последствия обстрела фиксируют также следователи СК РФ, рассказал РИА Новости ранее представитель ведомства.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/obstrel-1827969407.html

https://ria.ru/20221031/energodar-1828053593.html

луганская народная республика

алчевск

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, алчевск, сша, следственный комитет россии (ск рф), сцкк, bae systems