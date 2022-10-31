https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828097635.html
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 31.10.2022
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:54
2022-10-31T13:54
2022-10-31T13:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
алчевск
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц: населенный пункт Алчевск (ЛНР): - погиб житель ДНР, мужчина 1956 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, донецкая народная республика, алчевск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Алчевск
13:54 31.10.2022 (обновлено: 13:55 31.10.2022)
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель
В ДНР сообщили, что при обстреле Алчевска в ЛНР погиб мужчина