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При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828097635.html
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 31.10.2022
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:54
2022-10-31T13:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
алчевск
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц: населенный пункт Алчевск (ЛНР): - погиб житель ДНР, мужчина 1956 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, алчевск
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Алчевск
13:54 31.10.2022 (обновлено: 13:55 31.10.2022)
 
При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель

В ДНР сообщили, что при обстреле Алчевска в ЛНР погиб мужчина

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела города Алчевск в ЛНР
Последствия обстрела города Алчевск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела города Алчевск в ЛНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц: населенный пункт Алчевск (ЛНР): - погиб житель ДНР, мужчина 1956 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.
Блокпост Вооруженных сил РФ на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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