https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828097635.html

При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель

При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель - РИА Новости, 31.10.2022

При обстреле Алчевска в ЛНР погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:54

2022-10-31T13:54

2022-10-31T13:55

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

алчевск

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб в Алчевске в ЛНР из-за обстрела города украинскими войсками, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 октября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц: населенный пункт Алчевск (ЛНР): - погиб житель ДНР, мужчина 1956 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS. Повреждения получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин.

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

алчевск

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Влада Копылова

луганская народная республика, донецкая народная республика, алчевск