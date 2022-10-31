https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828081648.html
СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ
СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022
СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:09
2022-10-31T13:09
2022-10-31T14:01
специальная военная операция на украине
сша
луганская народная республика
украина
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
bae systems
происшествия
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АЛЧЕВСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS, один местный житель оказался под завалами разрушенной гостиницы. Повреждения также получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин."Следователями Следственного комитета Российской Федерации произведен осмотр поврежденного в результате ракетного обстрела со стороны Украины здания гостиницы металлургического комбината. В ходе осмотра обнаружены боевые составные части ракет, предварительно, натовского калибра. Данные объекты будут упакованы и впоследствии отправлены для производства экспертизы", - заявил РИА Новости на месте представитель СК РФ.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221031/alchevsk-1827990731.html
https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html
сша
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Алчевске
Следователи СК России фиксируют последствия украинского обстрела Алчевска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости
2022-10-31T13:09
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, луганская народная республика, украина, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), bae systems, происшествия
Специальная военная операция на Украине, США, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), BAE Systems, Происшествия
13:09 31.10.2022 (обновлено: 14:01 31.10.2022)
СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ
Следователи осмотрели поврежденную при обстреле со стороны ВСУ гостиницу в Алчевске