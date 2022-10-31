https://ria.ru/20221031/alchevsk-1828081648.html

СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ

СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2022

СК зафиксировал последствия обстрела Алчевска в ЛНР со стороны ВСУ

Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:09

2022-10-31T13:09

2022-10-31T14:01

специальная военная операция на украине

сша

луганская народная республика

украина

сцкк

следственный комитет россии (ск рф)

bae systems

происшествия

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АЛЧЕВСК, 31 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела города Алчевск (ЛНР) со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что рано утром в понедельник украинские войска выпустили по городу две ракеты из РСЗО HIMARS, один местный житель оказался под завалами разрушенной гостиницы. Повреждения также получили семь многоквартирных жилых домов и продовольственный магазин."Следователями Следственного комитета Российской Федерации произведен осмотр поврежденного в результате ракетного обстрела со стороны Украины здания гостиницы металлургического комбината. В ходе осмотра обнаружены боевые составные части ракет, предварительно, натовского калибра. Данные объекты будут упакованы и впоследствии отправлены для производства экспертизы", - заявил РИА Новости на месте представитель СК РФ.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221031/alchevsk-1827990731.html

https://ria.ru/20221031/obstrel-1828072314.html

сша

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей на месте обстрела ВСУ в Алчевске Следователи СК России фиксируют последствия украинского обстрела Алчевска в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости 2022-10-31T13:09 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, луганская народная республика, украина, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), bae systems, происшествия