https://ria.ru/20221031/aeroporty-1828073968.html
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега - РИА Новости, 31.10.2022
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:18
2022-10-31T13:18
2022-10-31T13:21
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Домодедово – всепогодный аэропорт. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут", – рассказали представители хаба. Во Внуково и Шереметьево также сообщили, что работают штатно, отмен рейсов нет.В столице в понедельник прошел снегопад. В Москве образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее в понедельник. Москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Также отмечалось, что, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорты, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорты, Новости - Туризм, туристы
13:18 31.10.2022 (обновлено: 13:21 31.10.2022)
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега работают штатно
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Домодедово – всепогодный аэропорт. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут", – рассказали представители хаба.
Во Внуково и Шереметьево также сообщили, что работают штатно, отмен рейсов нет.
В столице в понедельник прошел снегопад. В Москве образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
ранее в понедельник.
Москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Также отмечалось, что, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.