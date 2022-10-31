https://ria.ru/20221031/aeroporty-1828073968.html

Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега

Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега - РИА Новости, 31.10.2022

Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:18

2022-10-31T13:18

2022-10-31T13:21

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Домодедово – всепогодный аэропорт. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут", – рассказали представители хаба. Во Внуково и Шереметьево также сообщили, что работают штатно, отмен рейсов нет.В столице в понедельник прошел снегопад. В Москве образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее в понедельник. Москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Также отмечалось, что, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорты, новости - туризм, туристы