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Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221031/aeroporty-1828073968.html
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега - РИА Новости, 31.10.2022
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега
Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:18
2022-10-31T13:21
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней."Домодедово – всепогодный аэропорт. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут", – рассказали представители хаба. Во Внуково и Шереметьево также сообщили, что работают штатно, отмен рейсов нет.В столице в понедельник прошел снегопад. В Москве образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее в понедельник. Москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Также отмечалось, что, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
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туризм, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт), аэропорты, новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт), Аэропорты, Новости - Туризм, туристы
13:18 31.10.2022 (обновлено: 13:21 31.10.2022)
 
Московские аэропорты рассказали о работе в условиях снега

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега работают штатно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТренировка по противообледенительной обработке самолета
Тренировка по противообледенительной обработке самолета - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тренировка по противообледенительной обработке самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково в условиях снега в столичном регионе работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.
"Домодедово – всепогодный аэропорт. Воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут", – рассказали представители хаба.
Во Внуково и Шереметьево также сообщили, что работают штатно, отмен рейсов нет.
В столице в понедельник прошел снегопад. В Москве образовался снежный покров высотой от одного до пяти сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее в понедельник.
Москвичей просят воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщили Телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Также отмечалось, что, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Противообледенительная обработка самолета - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:04Туризм
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
 
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