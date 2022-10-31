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Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще - РИА Новости, 31.10.2022
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Туризм
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Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще
Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще - РИА Новости, 31.10.2022
Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще
Автобусы "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево будут ездить чаще с 1 ноября, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:03
2022-10-31T18:03
туризм
аэроэкспресс
шереметьево (аэропорт)
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туризм
пассажиры
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобусы "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево будут ездить чаще с 1 ноября, сообщает перевозчик."Для удобства пассажиров автобусы между станцией метро "Ховрино" и Шереметьево будут курсировать каждые 15 минут в течение всего дня. Ранее в менее загруженные часы интервал отправления составлял 20 минут", — уточняют в пресс-службе.Изменится и график работы: первый рейс из аэропорта отправится на полтора часа раньше — в 5.35 утра, а завершат работу автобусы на час позже — в 23.50. В обратном направлении "Аэроэкспрессы" продлят до 23.05. Новый график движения выстроен с учетом режима работы Московского метрополитена, поясняют в пресс-службе. Остановка расположена около станции метро "Ховрино" на территории автовокзала "Северные ворота". Туда прибывают международные и междугородние автобусы: транзитные пассажиры смогут сделать быструю и удобную пересадку, чтобы добраться до аэропорта.Маршрут экспресс-автобусов под номером 1195 проходит по платной трассе М-11 без остановок. Время в пути — 20 минут. Купить билет можно на сайте компании, в мобильном приложении или наличными у водителя. Для детей до семи лет проезд бесплатный.
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аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), новости - туризм, москва, туристы, туризм, пассажиры
Туризм, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм, Москва, туристы, Туризм, пассажиры
18:03 31.10.2022
 
Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще

Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить каждые 15 минут с 1 ноября

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале D аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобусы "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево будут ездить чаще с 1 ноября, сообщает перевозчик.
"Для удобства пассажиров автобусы между станцией метро "Ховрино" и Шереметьево будут курсировать каждые 15 минут в течение всего дня. Ранее в менее загруженные часы интервал отправления составлял 20 минут", — уточняют в пресс-службе.
Изменится и график работы: первый рейс из аэропорта отправится на полтора часа раньше — в 5.35 утра, а завершат работу автобусы на час позже — в 23.50. В обратном направлении "Аэроэкспрессы" продлят до 23.05.
Новый график движения выстроен с учетом режима работы Московского метрополитена, поясняют в пресс-службе. Остановка расположена около станции метро "Ховрино" на территории автовокзала "Северные ворота". Туда прибывают международные и междугородние автобусы: транзитные пассажиры смогут сделать быструю и удобную пересадку, чтобы добраться до аэропорта.
Маршрут экспресс-автобусов под номером 1195 проходит по платной трассе М-11 без остановок. Время в пути — 20 минут. Купить билет можно на сайте компании, в мобильном приложении или наличными у водителя. Для детей до семи лет проезд бесплатный.
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ТуризмАэроэкспрессШереметьево (аэропорт)Новости - ТуризмМоскватуристыТуризмпассажиры
 
 
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