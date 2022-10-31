https://ria.ru/20221031/aeroekspress-1828104183.html

Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще

Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще - РИА Новости, 31.10.2022

Автобусы "Аэроэкспресс" до Шереметьево будут ездить чаще

Автобусы "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево будут ездить чаще с 1 ноября, сообщает перевозчик. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:03

2022-10-31T18:03

2022-10-31T18:03

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Автобусы "Аэроэкспресс" до аэропорта Шереметьево будут ездить чаще с 1 ноября, сообщает перевозчик."Для удобства пассажиров автобусы между станцией метро "Ховрино" и Шереметьево будут курсировать каждые 15 минут в течение всего дня. Ранее в менее загруженные часы интервал отправления составлял 20 минут", — уточняют в пресс-службе.Изменится и график работы: первый рейс из аэропорта отправится на полтора часа раньше — в 5.35 утра, а завершат работу автобусы на час позже — в 23.50. В обратном направлении "Аэроэкспрессы" продлят до 23.05. Новый график движения выстроен с учетом режима работы Московского метрополитена, поясняют в пресс-службе. Остановка расположена около станции метро "Ховрино" на территории автовокзала "Северные ворота". Туда прибывают международные и междугородние автобусы: транзитные пассажиры смогут сделать быструю и удобную пересадку, чтобы добраться до аэропорта.Маршрут экспресс-автобусов под номером 1195 проходит по платной трассе М-11 без остановок. Время в пути — 20 минут. Купить билет можно на сайте компании, в мобильном приложении или наличными у водителя. Для детей до семи лет проезд бесплатный.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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