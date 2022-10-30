https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827968213.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:19
2022-10-30T22:19
2022-10-30T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
запорожье
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина
22:19 30.10.2022 (обновлено: 22:31 30.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье