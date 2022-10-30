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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827968213.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:19
2022-10-30T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина
22:19 30.10.2022 (обновлено: 22:31 30.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".

"В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу", — уточнили СМИ.

В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраина
 
 
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