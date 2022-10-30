https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827968213.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:19

2022-10-30T22:19

2022-10-30T22:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В Запорожье слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70 процентов Запорожской области, которая 30 сентября по итогам референдума вошла в состав России вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью. Украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что в стране разрушено 30 процентов электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html

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в мире, запорожье, запорожская область, украина