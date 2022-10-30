https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827906641.html
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2022
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов
Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:48
2022-10-30T15:48
2022-10-30T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье."Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827874615.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина
В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Украина
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов
Член администрации Запорожской области Рогов: Киев готовит город Запорожье к уличным боям
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.
"Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.