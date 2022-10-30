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Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2022
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Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2022
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов
Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:48
2022-10-30T15:48
в мире
владимир рогов
запорожье
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье."Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина
В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область, Украина
15:48 30.10.2022
 
Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов

Член администрации Запорожской области Рогов: Киев готовит город Запорожье к уличным боям

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье.
"Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 11:25Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области допустили контрнаступление на город Запорожье
 
В миреВладимир РоговЗапорожьеЗапорожская областьУкраина
 
 
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