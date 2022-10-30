https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827906641.html

Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов

Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов - РИА Новости, 30.10.2022

Украина превращает город Запорожье в укрепрайон, заявил Рогов

Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:48

2022-10-30T15:48

2022-10-30T15:48

в мире

владимир рогов

запорожье

запорожская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790774684_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_259ffe9b2fbbd6452b3800d0dee80fb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Украинские войска превращают город Запорожье в укрепленный район, готовя его к уличным боям, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В настоящее время российские Вооруженные силы контролируют более 70% Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр, город Запорожье."Киевские боевики превращают город в один большой укрепрайон, готовясь к уличным боям. Они занимают массово детсады, школы, университеты, больницы, а также предприятия города", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня. "При этом обязательное условие, чтобы в этих домах жили и мирные люди, которыми можно прикрыться", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827874615.html

запорожье

запорожская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область, украина