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В Запорожской области допустили контрнаступление на город Запорожье - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/zaporozhe-1827874615.html
В Запорожской области допустили контрнаступление на город Запорожье
В Запорожской области допустили контрнаступление на город Запорожье - РИА Новости, 30.10.2022
В Запорожской области допустили контрнаступление на город Запорожье
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских войск... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:25
2022-10-30T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских войск может обернуться контрнаступлением на город Запорожье.Ранее Рогов сообщал, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Украинская сторона начала переброску и перегруппировку войск в этом направлении."Освобождение города Запорожья произойдет намного быстрее, чем это можно представить. Этому может способствовать наступление боевиков (Владимира) Зеленского, потому что в русском ратном деле значительная часть наших наступлений и побед как раз связано с контрнаступлениями. То есть, когда на нас начали наступать, а мы, отбив наступление, переходили в атаку", - сказал РИА Новости Рогов.На сегодня освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.
https://ria.ru/20221029/zaporozhe-1827749764.html
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в мире, владимир рогов, запорожье, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Запорожская область
11:25 30.10.2022
 
В Запорожской области допустили контрнаступление на город Запорожье

Член администрации Запорожской области Рогов допустил контрнаступление на город Запорожье

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление украинских войск может обернуться контрнаступлением на город Запорожье.
Ранее Рогов сообщал, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Украинская сторона начала переброску и перегруппировку войск в этом направлении.
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"Освобождение города Запорожья произойдет намного быстрее, чем это можно представить. Этому может способствовать наступление боевиков (Владимира) Зеленского, потому что в русском ратном деле значительная часть наших наступлений и побед как раз связано с контрнаступлениями. То есть, когда на нас начали наступать, а мы, отбив наступление, переходили в атаку", - сказал РИА Новости Рогов.
На сегодня освобождено более 70% Запорожской области. При этом под контролем украинских войск остается областной центр, город Запорожье.
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