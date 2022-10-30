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Организаторы протестов в Кишиневе заявили о задержании 80 человек - РИА Новости, 30.10.2022
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Организаторы протестов в Кишиневе заявили о задержании 80 человек
Организаторы протестов в Кишиневе заявили о задержании 80 человек - РИА Новости, 30.10.2022
Организаторы протестов в Кишиневе заявили о задержании 80 человек
Силовики задержали более 80 человек на акции протеста оппозиции в Кишиневе, заявил РИА Новости один из организаторов митинга Дину Цуркану. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T21:35
2022-10-30T23:38
в мире
майя санду
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Силовики задержали более 80 человек на акции протеста оппозиции в Кишиневе, заявил РИА Новости один из организаторов митинга Дину Цуркану.Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" прошла сегодня. Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару Кишинева к главной площади города, однако полиция потребовала изменить маршрут. Участники акции отказались подчиняться, отметив, что у них есть разрешение администрации Кишинева на протест на центральной площади, в результате произошли стычки с силовиками."По нашим данным, сегодня было задержано более 80 человек. Меня, к примеру, задержали два раза в течение дня. В инспекторат полиции доставили сегодня и других наших коллег — мэра города Оргеев Павла Вережану, мэра города Тараклия Вячеслава Лупова, почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко. Кстати, у Клименко случился сердечный приступ, его отвезли в больницу", — сказал Цуркану на выходе из полицейского участка.Он отметил, что его коллеги зафиксировали на видео, как полицейские руководили группой провокаторов. Эти материалы скоро опубликуют, добавил Цуркану.Организаторы акции осудили действия правоохранительных органов и обвинили руководство страны в узурпации власти. "Осуждаем злоупотребления полиции. Мы наблюдаем последние конвульсии нынешнего руководства республики, подавить мирную акцию режиму Майи Санду не удастся. Им придется отвечать перед законом за узурпацию власти. Что нас не убивает, делает сильнее", — подытожил Цуркану.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221030/boykot-1827937206.html
https://ria.ru/20221027/kishinev-1827120830.html
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Протест оппозиции в центре Кишинева
Молдавская оппозиция проводит новую акцию протеста в центре Кишиневе
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в мире, майя санду, кишинев, молдавия
В мире, Майя Санду, Кишинев, Молдавия
21:35 30.10.2022 (обновлено: 23:38 30.10.2022)
 
Организаторы протестов в Кишиневе заявили о задержании 80 человек

Организаторы протестов в Кишиневе заявили о задержании 80 человек, осудив действия полиции

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Молдове
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Молдове. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 окт — РИА Новости. Силовики задержали более 80 человек на акции протеста оппозиции в Кишиневе, заявил РИА Новости один из организаторов митинга Дину Цуркану.
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" прошла сегодня. Манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару Кишинева к главной площади города, однако полиция потребовала изменить маршрут. Участники акции отказались подчиняться, отметив, что у них есть разрешение администрации Кишинева на протест на центральной площади, в результате произошли стычки с силовиками.
"По нашим данным, сегодня было задержано более 80 человек. Меня, к примеру, задержали два раза в течение дня. В инспекторат полиции доставили сегодня и других наших коллег — мэра города Оргеев Павла Вережану, мэра города Тараклия Вячеслава Лупова, почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко. Кстати, у Клименко случился сердечный приступ, его отвезли в больницу", — сказал Цуркану на выходе из полицейского участка.
Он отметил, что его коллеги зафиксировали на видео, как полицейские руководили группой провокаторов. Эти материалы скоро опубликуют, добавил Цуркану.
Организаторы акции осудили действия правоохранительных органов и обвинили руководство страны в узурпации власти.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Лидер молдавской партии "Шор" призвал протестующих объявить властям бойкот
"Осуждаем злоупотребления полиции. Мы наблюдаем последние конвульсии нынешнего руководства республики, подавить мирную акцию режиму Майи Санду не удастся. Им придется отвечать перед законом за узурпацию власти. Что нас не убивает, делает сильнее", — подытожил Цуркану.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Сотрудники полиции дежурят во время антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор, неподалеку от парламента Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:15
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В миреМайя СандуКишиневМолдавия
 
 
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