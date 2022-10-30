Рейтинг@Mail.ru
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/zaderzhanie-1827919435.html
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 30.10.2022
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:02
2022-10-30T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
ак-74
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_43:171:817:607_1920x0_80_0_0_0496a44b4b4b79635ca94ef65b25c8cb.jpg
ХЕРСОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции, выполнявший задания СБУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.По словам представителя экстренных служб, задержанный рассказал силовикам, что СБУ угрожала уничтожить его семью, если он ослушается и не выполнит их приказы."По адресу, где проживал задержанный обнаружено три гранатометных выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74, ящик с патронами 5,45 мм (1080 патронов), пистолет болгарского производства Р-М01 9 мм, а также два магазина к нему", - рассказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826070283.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_65:220:581:607_1920x0_80_0_0_8c2453f6c7f9489fd790e97f8ed36a0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба безопасности Украины, АК-74
17:02 30.10.2022
 
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Задержан второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне по заданию СБУ

© РИА НовостиАвтомобиль полиции в Херсоне
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции, выполнявший задания СБУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.
"Сотрудники Росгвардии и МВД России в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Геническом районе Херсонской области задержали второго подозреваемого в осуществлении теракта у Днепровского РОВД в Херсоне – бывшего сотрудника украинской полиции", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя экстренных служб, задержанный рассказал силовикам, что СБУ угрожала уничтожить его семью, если он ослушается и не выполнит их приказы.
"По адресу, где проживал задержанный обнаружено три гранатометных выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74, ящик с патронами 5,45 мм (1080 патронов), пистолет болгарского производства Р-М01 9 мм, а также два магазина к нему", - рассказал представитель экстренных служб.
Автомобиль на месте теракта в Херсоне. Кадр видео
23 октября, 15:39
В Херсоне сработало самодельное взрывное устройство
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Служба безопасности УкраиныАК-74
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала