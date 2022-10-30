https://ria.ru/20221030/zaderzhanie-1827919435.html
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 30.10.2022
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:02
2022-10-30T17:02
2022-10-30T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
служба безопасности украины
ак-74
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ХЕРСОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции, выполнявший задания СБУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.По словам представителя экстренных служб, задержанный рассказал силовикам, что СБУ угрожала уничтожить его семью, если он ослушается и не выполнит их приказы."По адресу, где проживал задержанный обнаружено три гранатометных выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74, ящик с патронами 5,45 мм (1080 патронов), пистолет болгарского производства Р-М01 9 мм, а также два магазина к нему", - рассказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20221023/kherson-1826070283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, ак-74
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Служба безопасности Украины, АК-74
Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне
Задержан второй подозреваемый в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне по заданию СБУ