https://ria.ru/20221030/zaderzhanie-1827919435.html

Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне - РИА Новости, 30.10.2022

Задержан второй подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне

Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:02

2022-10-30T17:02

2022-10-30T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсон

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба безопасности украины

ак-74

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ХЕРСОН, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии и МВД России задержали второго подозреваемого в нападении на Днепровский РОВД в Херсоне, им оказался бывший сотрудник украинской полиции, выполнявший задания СБУ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Херсонской области.По словам представителя экстренных служб, задержанный рассказал силовикам, что СБУ угрожала уничтожить его семью, если он ослушается и не выполнит их приказы."По адресу, где проживал задержанный обнаружено три гранатометных выстрела ГШ-7ВТ и РПГ-7В, один АК-74, ящик с патронами 5,45 мм (1080 патронов), пистолет болгарского производства Р-М01 9 мм, а также два магазина к нему", - рассказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20221023/kherson-1826070283.html

россия

херсон

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), служба безопасности украины, ак-74