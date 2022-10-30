https://ria.ru/20221030/yasinovataya-1827851171.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:17
2022-10-30T08:17
2022-10-30T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075937_0:354:2730:1890_1920x0_80_0_0_7da707b8ebd9d4a67a1d8001c4ea364e.jpg
ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, бывший центр контроля за режимом прекращения огня в рамках Минских соглашений)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:18 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221029/obstrely-1827782067.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818075937_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_737325bd686b5265dc1a6b82a47e416a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
08:17 30.10.2022 (обновлено: 10:39 30.10.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами