https://ria.ru/20221030/yasinovataya-1827851171.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:17

2022-10-30T08:17

2022-10-30T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК, бывший центр контроля за режимом прекращения огня в рамках Минских соглашений)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:18 (совпадает с мск) — населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая, выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221029/obstrely-1827782067.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато