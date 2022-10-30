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Минобороны Японии задумалось над созданием группировки малых спутников - РИА Новости, 30.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221030/yaponiya-1827856728.html
Минобороны Японии задумалось над созданием группировки малых спутников
Минобороны Японии задумалось над созданием группировки малых спутников - РИА Новости, 30.10.2022
Минобороны Японии задумалось над созданием группировки малых спутников
Министерство обороны Японии рассматривает возможность вывода на орбиту 50 спутников, которые были бы интегрированы в так называемое "созвездие" для сбора... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:19
2022-10-30T09:20
наука
фумио кисида
япония
министерство обороны японии
космос - риа наука
в мире
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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии рассматривает возможность вывода на орбиту 50 спутников, которые были бы интегрированы в так называемое "созвездие" для сбора информации, а также обнаружения и отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, пишет газета "Асахи".Предполагается, что план по формированию "созвездия спутников", представляющее собой большое число малых спутников, выведенных на низкую орбиту, будет включен в обновленный документ по мерам укрепления обороноспособности в среднесрочной перспективе в период с финансового 2023 года, начинающегося 1 апреля 2023 года, по 2027 финансовый год, который завершится 31 марта 2028 года.Ожидается, что за это время будет сформирована система из 50 малых спутников. Также не исключается, что запуск части из них будет передан на аутсорсинг частным компаниям.В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти до конца 2022 года представят три обновленных документа в сфере обороны: стратегия национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочная программа обороны.Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Предположительно, в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20221011/mangalyan-1822802566.html
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фумио кисида, япония, министерство обороны японии, космос - риа наука, в мире
Наука, Фумио Кисида, Япония, Министерство обороны Японии, Космос - РИА Наука, В мире
09:19 30.10.2022 (обновлено: 09:20 30.10.2022)
 
Минобороны Японии задумалось над созданием группировки малых спутников

Минобороны Японии задумалось над созданием "созвездия" из 50 малых спутников

© Фото : @MHI_LS/TwitterЯпонская ракета H2A со спутником
Японская ракета H2A со спутником - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : @MHI_LS/Twitter
Японская ракета H2A со спутником. Архивное фото
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ТОКИО, 30 окт – РИА Новости. Министерство обороны Японии рассматривает возможность вывода на орбиту 50 спутников, которые были бы интегрированы в так называемое "созвездие" для сбора информации, а также обнаружения и отслеживания пусков гиперзвуковых ракет, пишет газета "Асахи".
Предполагается, что план по формированию "созвездия спутников", представляющее собой большое число малых спутников, выведенных на низкую орбиту, будет включен в обновленный документ по мерам укрепления обороноспособности в среднесрочной перспективе в период с финансового 2023 года, начинающегося 1 апреля 2023 года, по 2027 финансовый год, который завершится 31 марта 2028 года.
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Ожидается, что за это время будет сформирована система из 50 малых спутников. Также не исключается, что запуск части из них будет передан на аутсорсинг частным компаниям.
В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти до конца 2022 года представят три обновленных документа в сфере обороны: стратегия национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочная программа обороны.
Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Предположительно, в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).
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