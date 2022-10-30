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СМИ: правительство Британии призвали расследовать взлом телефона Трасс - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: правительство Британии призвали расследовать взлом телефона Трасс
СМИ: правительство Британии призвали расследовать взлом телефона Трасс - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: правительство Британии призвали расследовать взлом телефона Трасс
Правительство Великобритании призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что личный телефон бывшего премьер-министра страны Лиз... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T02:18
2022-10-30T02:22
в мире
технологии
лиз трасс
борис джонсон
тобиас эллвуд
великобритания
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Великобритании призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что личный телефон бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс был взломан, сообщает телеканал Sky News.Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что личный телефон Трасс был взломан, когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Газета предположила, что телефон был взломан "российскими агентами"."Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией... Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения "чрезвычайно серьезными" и "тревожными", - говорится в сообщении телеканала.Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил телеканалу, что "комитет парламента по разведке и безопасности должен провести дальнейшее расследование".Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.
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в мире, технологии, лиз трасс, борис джонсон, тобиас эллвуд, великобритания, украина, россия
В мире, Технологии, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Тобиас Эллвуд, Великобритания, Украина, Россия
02:18 30.10.2022 (обновлено: 02:22 30.10.2022)
 
СМИ: правительство Британии призвали расследовать взлом телефона Трасс

Sky News: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом личного телефона Трасс

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство Великобритании призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что личный телефон бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс был взломан, сообщает телеканал Sky News.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что личный телефон Трасс был взломан, когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Газета предположила, что телефон был взломан "российскими агентами".
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 21:18В мире
СМИ: "русские хакеры" взломали телефон Лиз Трасс и похитили данные
"Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией... Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения "чрезвычайно серьезными" и "тревожными", - говорится в сообщении телеканала.
Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил телеканалу, что "комитет парламента по разведке и безопасности должен провести дальнейшее расследование".
Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 21:09
DM: русские хакеры "взломали" телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс
 
В миреТехнологииЛиз ТрассБорис ДжонсонТобиас ЭллвудВеликобританияУкраинаРоссия
 
 
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