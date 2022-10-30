https://ria.ru/20221030/turtsiya-1827935872.html

В Минобороны Турции заявили о переговорах со сторонами зерновой сделки

В Минобороны Турции заявили о переговорах со сторонами зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022

В Минобороны Турции заявили о переговорах со сторонами зерновой сделки

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, говорится в сообщении турецкого военного... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:33

2022-10-30T18:33

2022-10-30T18:33

хулуси акар

россия

оон

турция

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в мире

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html

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хулуси акар, россия, оон, турция, украина, в мире