В Минобороны Турции заявили о переговорах со сторонами зерновой сделки
Глава Минобороны Турции Акар ведет переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой
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Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась в координации, наш министр национальной обороны, господин Хулуси Акар продолжает вести переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие органы власти продолжают вести переговоры и координацию между собой", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.