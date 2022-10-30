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СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина
СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина
Бывший премьер Британии Лиз Трасс, будучи главой МИД, требовала, чтобы в ходе ее визитов ей предоставляли кофе "независимых" брендов и бутылку холодного вина,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T19:17
2022-10-30T19:29
лиз трасс
в мире
великобритания
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший премьер Британии Лиз Трасс, будучи главой МИД, требовала, чтобы в ходе ее визитов ей предоставляли кофе "независимых" брендов и бутылку холодного вина, сообщает газета Times со ссылкой на материалы новой книги о ней.Так, бывший министр требовала кофе от независимых производителей, бейглы или суши на ланч, а также бутылку вина сорта совиньон блан, которая должна находиться в холодильнике в ее гостиничном номере. Отмечается, что подаваемая Трасс еда должна была быть свежеприготовленной."Она выпивает около 42 тысяч чашек эспрессо в день или выпивала, когда я на нее работала... Она употребляла пищу, богатую углеводами, честно говоря, ни одна женщина старше 40 лет не должна так много есть и избегать последствий", - отметила бывший советник Трасс Кирсти Бьюкенен.
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лиз трасс, в мире, великобритания
Лиз Трасс, В мире, Великобритания
19:17 30.10.2022 (обновлено: 19:29 30.10.2022)
 
СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина

Times: Трасс во главе МИД требовала, чтобы во время визитов ей предоставляли бутылку вина

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший премьер Британии Лиз Трасс, будучи главой МИД, требовала, чтобы в ходе ее визитов ей предоставляли кофе "независимых" брендов и бутылку холодного вина, сообщает газета Times со ссылкой на материалы новой книги о ней.
"Хоть это и не был официальный райдер как у путешествующих рок-звезд, посольствам по всему миру заранее отправлялись указания с подробностями, что она (Трасс) ожидает в ходе визита", - говорится в сообщении издания.
Так, бывший министр требовала кофе от независимых производителей, бейглы или суши на ланч, а также бутылку вина сорта совиньон блан, которая должна находиться в холодильнике в ее гостиничном номере. Отмечается, что подаваемая Трасс еда должна была быть свежеприготовленной.
"Она выпивает около 42 тысяч чашек эспрессо в день или выпивала, когда я на нее работала... Она употребляла пищу, богатую углеводами, честно говоря, ни одна женщина старше 40 лет не должна так много есть и избегать последствий", - отметила бывший советник Трасс Кирсти Бьюкенен.
Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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