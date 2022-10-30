https://ria.ru/20221030/trass-1827942319.html

СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина

СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: "райдер" Трасс на посту главы МИД Британии включал бутылку вина

Бывший премьер Британии Лиз Трасс, будучи главой МИД, требовала, чтобы в ходе ее визитов ей предоставляли кофе "независимых" брендов и бутылку холодного вина,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T19:17

2022-10-30T19:17

2022-10-30T19:29

лиз трасс

в мире

великобритания

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший премьер Британии Лиз Трасс, будучи главой МИД, требовала, чтобы в ходе ее визитов ей предоставляли кофе "независимых" брендов и бутылку холодного вина, сообщает газета Times со ссылкой на материалы новой книги о ней.Так, бывший министр требовала кофе от независимых производителей, бейглы или суши на ланч, а также бутылку вина сорта совиньон блан, которая должна находиться в холодильнике в ее гостиничном номере. Отмечается, что подаваемая Трасс еда должна была быть свежеприготовленной."Она выпивает около 42 тысяч чашек эспрессо в день или выпивала, когда я на нее работала... Она употребляла пищу, богатую углеводами, честно говоря, ни одна женщина старше 40 лет не должна так много есть и избегать последствий", - отметила бывший советник Трасс Кирсти Бьюкенен.

https://ria.ru/20221030/trass-1827837584.html

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лиз трасс, в мире, великобритания