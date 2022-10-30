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Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят - РИА Новости, 30.10.2022
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Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят
Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят - РИА Новости, 30.10.2022
Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят
Сигнальщика ВМФ, который первым обнаружил морской дрон при теракте в акватории Севастополя, представили к государственной награде, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:51
2022-10-30T20:33
севастополь
россия
безопасность
киев
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сигнальщика ВМФ, который первым обнаружил морской дрон при теракте в акватории Севастополя, представили к государственной награде, сообщили в Минобороны.Речь идет о матросе Артеме Жильцове — радиотелеграфисте боевой части связи сторожевого корабля "Ладный". В тот день он исполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения и первым увидел беспилотник, приближавшийся к Севастопольской бухте. Он немедленно доложил об этом вахтенному офицеру, после чего по дрону открыли огонь из корабельного вооружения и уничтожили его, предотвратив теракт.В ведомстве отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.Накануне утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html
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севастополь, россия, безопасность, киев
Севастополь, Россия, Безопасность, Киев
16:51 30.10.2022 (обновлено: 20:33 30.10.2022)
 
Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят

Минобороны: сигнальщика ВМФ, первым заметившего дрон в Севастополе, представили к награде

© Фото : Минобороны РоссииМатрос Черноморского флота Артем Жильцов
Матрос Черноморского флота Артем Жильцов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : Минобороны России
Матрос Черноморского флота Артем Жильцов
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сигнальщика ВМФ, который первым обнаружил морской дрон при теракте в акватории Севастополя, представили к государственной награде, сообщили в Минобороны.
Речь идет о матросе Артеме Жильцове — радиотелеграфисте боевой части связи сторожевого корабля "Ладный". В тот день он исполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения и первым увидел беспилотник, приближавшийся к Севастопольской бухте. Он немедленно доложил об этом вахтенному офицеру, после чего по дрону открыли огонь из корабельного вооружения и уничтожили его, предотвратив теракт.
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Атаковавшие Черноморский флот беспилотники двигались по зерновому коридору
В ведомстве отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
Накануне утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
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