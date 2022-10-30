16:51 30.10.2022 (обновлено: 20:33 30.10.2022)
Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят
Минобороны: сигнальщика ВМФ, первым заметившего дрон в Севастополе, представили к награде
© Фото : Минобороны РоссииМатрос Черноморского флота Артем Жильцов
© Фото : Минобороны России
Матрос Черноморского флота Артем Жильцов
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сигнальщика ВМФ, который первым обнаружил морской дрон при теракте в акватории Севастополя, представили к государственной награде, сообщили в Минобороны.
Речь идет о матросе Артеме Жильцове — радиотелеграфисте боевой части связи сторожевого корабля "Ладный". В тот день он исполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения и первым увидел беспилотник, приближавшийся к Севастопольской бухте. Он немедленно доложил об этом вахтенному офицеру, после чего по дрону открыли огонь из корабельного вооружения и уничтожили его, предотвратив теракт.
В ведомстве отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
Накануне утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.