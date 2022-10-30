https://ria.ru/20221030/terakt-1827917281.html

Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят

Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят - РИА Новости, 30.10.2022

Сигнальщика ВМФ, который первым заметил дрон в Севастополе, наградят

Сигнальщика ВМФ, который первым обнаружил морской дрон при теракте в акватории Севастополя, представили к государственной награде, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:51

2022-10-30T16:51

2022-10-30T20:33

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безопасность

киев

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Сигнальщика ВМФ, который первым обнаружил морской дрон при теракте в акватории Севастополя, представили к государственной награде, сообщили в Минобороны.Речь идет о матросе Артеме Жильцове — радиотелеграфисте боевой части связи сторожевого корабля "Ладный". В тот день он исполнял обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения и первым увидел беспилотник, приближавшийся к Севастопольской бухте. Он немедленно доложил об этом вахтенному офицеру, после чего по дрону открыли огонь из корабельного вооружения и уничтожили его, предотвратив теракт.В ведомстве отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.Накануне утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.

https://ria.ru/20221030/ataka-1827909299.html

https://ria.ru/20221030/ataka-1827908409.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, безопасность, киев