Спецоперация, 30 октября: российские войска вышли к окраинам Павловка в ДНР
Спецоперация, 30 октября: российские войска вышли к окраинам села Павловка в ДНР
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Украине
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на николаевско-криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских солдат и офицеров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Кроме того, российские военные в ходе наступления на южнодонецком направлении продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка в ДНР, уничтожив более 100 солдат противника.
Расследование теракта в Крыму
В воскресенье продолжилось расследование теракта, совершённого Киевом в Севастопольской бухте Черного моря. В Минобороны РФ заявили, что подняли и изучили обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Один из морских дронов, использованных для теракта, был запущен из зоны безопасности "зернового коридора", сообщили в ведомстве по итогам расследования.
Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Вернется ли Россия в зерновую сделку
Говорить об условиях и возможности возвращения России в "зерновую сделку" можно только после того, как будут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, подчеркивая важность продолжения процесса, сообщили в турецком военном ведомстве. Российский персонал всё еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле, сообщило министерство обороны Турции.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем "зерновую сделку" и координацию действий по обеспечению экспорта зерна и удобрений с Украины.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "Черноморской зерновой инициативе" по вывозу продовольствия из украинских портов, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, эти контакты также направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий для экспорта российской продукции и удобрений. По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".
Ход операции
Российские военные в воскресенье поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, в Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских войск, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины. Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. Истребительная авиация российских войск сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.
Российские войска отразили атаки противника на николаевско-криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 солдат и офицеров противника. В министерстве указали, что на данном направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.
Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в Минобороны РФ.
Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, добавили в ведомстве.
Российские военные в ходе наступления на южнодонецком направлении продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 километра и вышли к окраинам села Павловка в ДНР, уничтожив более 100 украинских солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что на этом направлении подразделения российских военных в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8. Кроме того, российская ПВО сбила 10 украинских дронов, 32 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть противорадарных ракет HARM в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области.
Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, уничтожены до 250 атаковавших. Отмечается, что подразделения украинских военных были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск.