https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827965458.html

Спецоперация, 30 октября: российские войска вышли к окраинам Павловка в ДНР

Спецоперация, 30 октября: российские войска вышли к окраинам Павловка в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022

Спецоперация, 30 октября: российские войска вышли к окраинам Павловка в ДНР

Российские войска отразили атаки противника на николаевско-криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских солдат и... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T21:57

2022-10-30T21:57

2022-10-30T21:57

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

андрей руденко

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донецкая народная республика

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госдума рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска отразили атаки противника на николаевско-криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 украинских солдат и офицеров, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Кроме того, российские военные в ходе наступления на южнодонецком направлении продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к окраинам села Павловка в ДНР, уничтожив более 100 солдат противника.Расследование теракта в КрымуВ воскресенье продолжилось расследование теракта, совершённого Киевом в Севастопольской бухте Черного моря. В Минобороны РФ заявили, что подняли и изучили обломки морских дронов, использованных для теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Один из морских дронов, использованных для теракта, был запущен из зоны безопасности "зернового коридора", сообщили в ведомстве по итогам расследования.Атаковавшие российские корабли морские беспилотники вышли из Одессы и двигались по зоне безопасности зернового коридора, добавили в Минобороны РФ. Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.Вернется ли Россия в зерновую сделкуГоворить об условиях и возможности возвращения России в "зерновую сделку" можно только после того, как будут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, подчеркивая важность продолжения процесса, сообщили в турецком военном ведомстве. Российский персонал всё еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле, сообщило министерство обороны Турции.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем "зерновую сделку" и координацию действий по обеспечению экспорта зерна и удобрений с Украины.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "проводит активные контакты", чтобы добиться возобновления участия России в "Черноморской зерновой инициативе" по вывозу продовольствия из украинских портов, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, эти контакты также направлены на возобновление и полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также на устранение остающихся препятствий для экспорта российской продукции и удобрений. По словам Дюжаррика, Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся ситуацией вокруг "черноморской инициативы".Киев и Лондон своими действиями спровоцировали возможность продовольственного кризиса, "зерновая сделка" вызывала большие вопросы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ход операцииРоссийские военные в воскресенье поразили батарею американских гаубиц М777 и две пусковые установки РСЗО HIMARS, которые использовались украинскими военными, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населенного пункта Николаевка в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили узел связи украинских войск, склад боеприпасов и центр подготовки сил специальных операций Украины. Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах. Истребительная авиация российских войск сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.Российские войска отразили атаки противника на николаевско-криворожском направлении и отбросили его на исходные рубежи, уничтожив более 180 солдат и офицеров противника. В министерстве указали, что на данном направлении украинские войска предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в Минобороны РФ.Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, добавили в ведомстве.Российские военные в ходе наступления на южнодонецком направлении продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 километра и вышли к окраинам села Павловка в ДНР, уничтожив более 100 украинских солдат, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что на этом направлении подразделения российских военных в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8. Кроме того, российская ПВО сбила 10 украинских дронов, 32 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть противорадарных ракет HARM в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях. Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области.Украинские военные семь раз безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в Харьковской области, все они были отбиты, уничтожены до 250 атаковавших. Отмечается, что подразделения украинских военных были отброшены на исходные рубежи огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск.

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html

https://ria.ru/20221030/nato-1827936785.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

турция

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинских диверсантов на Каховском водохранилище Минобороны РФ показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре со стороны акватории Каховского водохранилища. 2022-10-30T21:57 true PT0M12S

Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек. Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация. 2022-10-30T21:57 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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