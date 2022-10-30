https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827918767.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2022 - РИА Новости, 30.10.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:05

2022-10-30T17:05

2022-10-30T17:05

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 30 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отразили атаки противника на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. В ДНР российские военные вышли к окраинам села Павловка, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра.Параллельно ликвидированы узел связи, 189 районов скопления живой силы и техники, 68 артиллерийских расчетов, склад боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и пусковая установка германской РСЗО MARS-2. Истребительная авиация и средства ПВО сбили три вертолета Ми-8, самолет Су-25, десять беспилотников, 33 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", шесть противорадиолокационных ракет.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотников, 384 зенитных ракетных комплекса, 879 реактивных систем залпового огня, 6192 танка и другие бронемашины, 3537 орудий полевой артиллерии и 6898 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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