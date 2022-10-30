https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827895875.html

Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер

Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер - РИА Новости, 30.10.2022

Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер

Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:30

2022-10-30T14:30

2022-10-30T15:51

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

энергодар

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896178.html

россия

энергодар

запорожская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины