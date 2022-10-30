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Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер
Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:30
2022-10-30T15:51
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия
энергодар
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россия, безопасность, в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:30 30.10.2022 (обновлено: 15:51 30.10.2022)
 
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер

Минобороны: при попытке высадки ДРГ для проникновения в Энергодар уничтожен катер ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии на наблюдательном пункте в окрестностях Энергодара
Сотрудник Росгвардии на наблюдательном пункте в окрестностях Энергодара - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник Росгвардии на наблюдательном пункте в окрестностях Энергодара. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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