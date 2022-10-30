https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827895875.html
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер
Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:30
2022-10-30T14:30
2022-10-30T15:51
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
энергодар
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Быстроходный украинский военный катер был уничтожен при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар в Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."При попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896178.html
россия
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, энергодар, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Энергодар, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:30 30.10.2022 (обновлено: 15:51 30.10.2022)
Российские военные уничтожили украинский быстроходный катер
Минобороны: при попытке высадки ДРГ для проникновения в Энергодар уничтожен катер ВСУ