https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827895131.html
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова
Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:23
2022-10-30T14:23
2022-10-30T14:48
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
безопасность
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны."В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, пперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221026/nikolaev-1826829859.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николаевская область, безопасность, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Безопасность, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
14:23 30.10.2022 (обновлено: 14:48 30.10.2022)
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова
Минобороны: российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова