https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827895131.html

Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова

Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 30.10.2022

Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова

Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:23

2022-10-30T14:23

2022-10-30T14:48

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

безопасность

владимир путин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны."В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, пперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221026/nikolaev-1826829859.html

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николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаевская область, безопасность, владимир путин, украина, вооруженные силы украины