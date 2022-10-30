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Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827895131.html
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова
Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:23
2022-10-30T14:48
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
безопасность
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны."В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.Кроме того, пперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, николаевская область, безопасность, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Безопасность, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
14:23 30.10.2022 (обновлено: 14:48 30.10.2022)
 
Российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова

Минобороны: российские военные нанесли удар по центру подготовки ВСУ в районе Очакова

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе города Очаков в Николаевской области, сообщило Минобороны.
"В районе города Очаков Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, пперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области.
Также поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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26 октября, 10:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьБезопасностьВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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