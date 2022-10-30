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Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:35
2022-10-30T10:35
2022-10-30T10:35
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата и 11 единиц специальной автомобильной техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/poteri-1827735061.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли до 65 человек и две артустановки