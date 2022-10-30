https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827868754.html

Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:35

2022-10-30T10:35

2022-10-30T10:35

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки и девять бронетранспортеров, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, девять бронетранспортеров, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В субботу Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, шесть бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата и 11 единиц специальной автомобильной техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/poteri-1827735061.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика