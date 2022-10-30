https://ria.ru/20221030/soboleznovanie-1827843721.html

Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в давке в Сеуле

Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в давке в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в давке в Сеуле

Посольство РФ в Южной Корее выражает соболезнования семьям погибших в давке в Итхэвоне и желает пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщается в заявлении... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T05:45

2022-10-30T05:45

2022-10-30T09:06

в мире

россия

южная корея

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Посольство РФ в Южной Корее выражает соболезнования семьям погибших в давке в Итхэвоне и желает пострадавшим скорейшего выздоровления, сообщается в заявлении посольства.Ранее сообщалось, что число погибших в давке возросло до 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе одна россиянка. Еще одна гражданка РФ пострадала. Раненые развезены в 36 больниц. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины."Посольство находится в постоянном контакте с южнокорейскими правоохранительными органами. Выражаем соболезнования семье и близким погибшей", - заявили в посольстве.Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавшая россиянка и в какую больницу ее отправили. Посольство РФ находится в контакте с сестрой девушки, а также ожидает от полиции данных по погибшей россиянке.

https://ria.ru/20221030/davka-1827840434.html

россия

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в мире, россия, южная корея, давка в сеуле