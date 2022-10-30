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Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
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Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки
Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки
Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, что, несмотря на приостановку участия в "черноморской зерновой инициативе" продолжит диалог... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:45
2022-10-30T23:45
россия
турция
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, что, несмотря на приостановку участия в "черноморской зерновой инициативе" продолжит диалог с Турцией и ООН по актуальным вопросам этой сделки, сообщил СКЦ."Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ", - говорится в сообщении.
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россия, турция, оон, в мире
Россия, Турция, ООН, В мире
23:45 30.10.2022
 
Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки

Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по актуальным вопросам зерновой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз с зерном
Сухогруз с зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз с зерном. Архивное фото
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, что, несмотря на приостановку участия в "черноморской зерновой инициативе" продолжит диалог с Турцией и ООН по актуальным вопросам этой сделки, сообщил СКЦ.
"Сегодня утром секретариат ООН собрал все делегации в Совместном координационном центре в формате пленарного заседания. В ходе заседания делегация РФ сообщила, что она продолжит диалог с ООН и делегацией Турции по актуальным вопросам, притом что РФ приостановила на неопределенный срок участие в реализации мероприятий инициативы, в том числе в инспекциях", - говорится в сообщении.
"Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ", - говорится в сообщении.
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 18:34
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки
 
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