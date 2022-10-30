https://ria.ru/20221030/sdelka-1827975287.html

Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки

Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022

Россия продолжит диалог с Турцией и ООН по вопросам зерновой сделки

Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, что, несмотря на приостановку участия в "черноморской зерновой инициативе" продолжит диалог... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T23:45

2022-10-30T23:45

2022-10-30T23:45

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ООН, 30 окт – РИА Новости. Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, что, несмотря на приостановку участия в "черноморской зерновой инициативе" продолжит диалог с Турцией и ООН по актуальным вопросам этой сделки, сообщил СКЦ."Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827936242.html

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