https://ria.ru/20221030/sdelka-1827936242.html

Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки

Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022

Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зерновой сделки, подчеркнул важность продолжения... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:34

2022-10-30T18:34

2022-10-30T20:23

хулуси акар

василий небензя

россия

турция

украина

оон

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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зерновой сделки, подчеркнул важность продолжения процесса.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Господин Акар на переговорах напоминает сторонам о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221030/guterresh-1827925025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

хулуси акар, василий небензя, россия, турция, украина, оон