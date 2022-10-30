18:34 30.10.2022 (обновлено: 20:23 30.10.2022)
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки
Глава Минобороны Турции Акар подчеркнул важность продолжения действия зерновой сделки
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зерновой сделки, подчеркнул важность продолжения процесса.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Господин Акар на переговорах напоминает сторонам о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.