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Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
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Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зерновой сделки, подчеркнул важность продолжения... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T18:34
2022-10-30T20:23
хулуси акар
василий небензя
россия
турция
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зерновой сделки, подчеркнул важность продолжения процесса.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Господин Акар на переговорах напоминает сторонам о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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хулуси акар, василий небензя, россия, турция, украина, оон
Хулуси Акар, Василий Небензя, Россия, Турция, Украина, ООН
18:34 30.10.2022 (обновлено: 20:23 30.10.2022)
 
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Акар подчеркнул важность продолжения действия зерновой сделки

© AFP 2022 / Yasin AkgulCудно с зерном перед досмотром в Стамбуле
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Yasin Akgul
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зерновой сделки, подчеркнул важность продолжения процесса.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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"Господин Акар на переговорах напоминает сторонам о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма",- говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября, 11:46Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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Хулуси АкарВасилий НебензяРоссияТурцияУкраинаООН
 
 
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