https://ria.ru/20221030/rovno-1827878991.html
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине - РИА Новости, 30.10.2022
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине
Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:01
2022-10-30T12:01
2022-10-30T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк."Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада работает. Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826653781.html
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, ровно, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Ровно, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
12:01 30.10.2022 (обновлено: 12:02 30.10.2022)
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине
Мэр Ровно Третяк сообщил об аварийном отключении света в городе