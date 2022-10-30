https://ria.ru/20221030/rovno-1827878991.html

Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине

Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине - РИА Новости, 30.10.2022

Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине

Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:01

2022-10-30T12:01

2022-10-30T12:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк."Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада работает. Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826653781.html

https://ria.ru/20221022/rovno-1825868686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ровно, украина, россия, вооруженные силы рф