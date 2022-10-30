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Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/rovno-1827878991.html
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине - РИА Новости, 30.10.2022
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине
Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:01
2022-10-30T12:02
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ровно
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк."Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада работает. Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума", - написал Третяк в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826653781.html
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в мире, владимир путин, ровно, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Ровно, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
12:01 30.10.2022 (обновлено: 12:02 30.10.2022)
 
Аварийное отключение света произошло в Ровно на Украине

Мэр Ровно Третяк сообщил об аварийном отключении света в городе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Обесточенные высоковольтные линии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аварийное отключение света произошло в воскресенье в Ровно на Украине, сообщил мэр города Александр Третяк.
"Ровнооблэнерго" сообщает об аварийном отключении света: район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада работает. Для того, чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума", - написал Третяк в своем Telegram-канале.
Соборная улица города Ровно, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:24
Большая часть города Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
22 октября, 10:50Специальная военная операция на Украине
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРовноУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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