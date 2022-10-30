https://ria.ru/20221030/provokatsii-1827967625.html

В погранкомитете Белоруссии пообещали ответить на украинские провокации

В погранкомитете Белоруссии пообещали ответить на украинские провокации - РИА Новости, 30.10.2022

В погранкомитете Белоруссии пообещали ответить на украинские провокации

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:13

2022-10-30T22:13

2022-10-30T22:13

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск даст адекватный ответ."Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам", - сказал Лаппо в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.Он обратил внимание, что характер несения службы белорусскими пограничниками на юге республики изменился в последнее время. "За всю историю современной Беларуси мы никогда не охраняли границу, где идет на сопредельной стороне военный конфликт, где в приграничье оружие, вооруженные силы. Конечно, мы перестроили охрану границы… Конечно, мы туда перебросили резервы", – отметил Лаппо.Он рассказал, что на границе с Украиной погранслужба несется в усиленном режиме. "Наряды там у меня укрепленные, это ни для кого не секрет, с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно. Наставили (украинcкие военные на своей стороне - ред.) мин прямо на асфальт… Если взять военную логику - мина должна маскироваться. Нет, демонстративно поставили", – добавил глава комитета.По его словам, украинские пограничники, "в основном оттянуты в тыл, на границу прибыли и тероборона, и войска". "Мы сейчас не можем понять, кто (конкретно – ред.), потому что все ходят без знаков различия… Могут прийти на границу в воздух пострелять. Вот 26-го числа … пришли к границе, метров 10-15. Взяли российское х/б, набили туда соломы и демонстративно повесили как чучело. Зачем это делается?" – продолжил Лаппо.Ранее власти Белоруссии заявляли о напряженной ситуации в районе украинско-белорусской границы, указывали на формирование в украинском приграничье крупной группировки усиления. Лаппо говорил, что к белорусской границе на территории Украины подходят вооруженные группы людей, которые не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Кроме того, как отмечал Лаппо, неоднократно фиксировались провокационные действия со стороны украинских военнослужащих, использование техники без опознавательных знаков, ведение с украинской территории разведки белорусской территории. В целях реагирования органами пограничной службы выставляются укрупненные пограннаряды, активно применяются технические средства охраны границы, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы, налажено тесное взаимодействие налажено с привлекаемыми для обеспечения пограничной безопасности частями и подразделениями вооруженных сил Белоруссии.

https://ria.ru/20221027/belorussiya-1827234653.html

https://ria.ru/20221017/belorussiya-1824678812.html

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