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Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России - РИА Новости, 30.10.2022
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Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России - РИА Новости, 30.10.2022
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России
Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:12
2022-10-30T14:12
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
павел зарубин
россия
сша
владимир путин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент сказал, что они настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит, конечно. Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о валдайской речи российского лидера и отношения к ней Вашингтона.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, россия, сша, владимир путин, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Павел Зарубин, Россия, США, Владимир Путин, В мире
14:12 30.10.2022
 
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России

Песков заявил о необходимости терпеливо продолжать доносить до США позицию России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сказал, что они настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит, конечно. Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о валдайской речи российского лидера и отношения к ней Вашингтона.
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 21:41
Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Павел ЗарубинРоссияСШАВладимир ПутинВ мире
 
 
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