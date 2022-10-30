https://ria.ru/20221030/pozitsiya-1827894028.html
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России - РИА Новости, 30.10.2022
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России
Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:12
2022-10-30T14:12
2022-10-30T14:12
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
павел зарубин
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сша
владимир путин
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент сказал, что они настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит, конечно. Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о валдайской речи российского лидера и отношения к ней Вашингтона.
https://ria.ru/20221028/putin-1827675391.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, россия, сша, владимир путин, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Павел Зарубин, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России
Песков заявил о необходимости терпеливо продолжать доносить до США позицию России