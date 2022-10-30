https://ria.ru/20221030/pozitsiya-1827894028.html

Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России

Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России - РИА Новости, 30.10.2022

Песков заявил о необходимости продолжать доносить до США позицию России

Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:12

2022-10-30T14:12

2022-10-30T14:12

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

павел зарубин

россия

сша

владимир путин

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Необходимо очень терпеливо продолжать доносить до США позицию России, делать это доходчивым, но и глубоко философским способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент сказал, что они настолько убеждены в своей правоте, что с первого раза до них не доходит, конечно. Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", говоря о валдайской речи российского лидера и отношения к ней Вашингтона.

https://ria.ru/20221028/putin-1827675391.html

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), павел зарубин, россия, сша, владимир путин, в мире