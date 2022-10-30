Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/posobnichestvo-1827873037.html
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах - РИА Новости, 30.10.2022
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах
Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:14
2022-10-30T11:14
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785465147_605:0:2706:1182_1920x0_80_0_0_e4c30672c8a330d3fb073a623f914337.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе ведомства."Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности и поддержке населения в Херсонской и Запорожской областях. Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ, обнаружили 5 тайников и схронов", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что из незаконного оборота изъято, в частности, почти 950 боеприпасов и две радиостанции западного производства.Кроме того, отметили в Росгвардии, значительную помощь подразделениям оказывают местные жители, которые сообщают о подозрительных лицах.
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785465147_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_93eaecf8b5d0900a1092d2c883accfb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
11:14 30.10.2022
 
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах

Росгвардия нашла 20 предполагаемых пособников ВСУ и несколько схронов в новых регионах

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности и поддержке населения в Херсонской и Запорожской областях. Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ, обнаружили 5 тайников и схронов", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что из незаконного оборота изъято, в частности, почти 950 боеприпасов и две радиостанции западного производства.
Кроме того, отметили в Росгвардии, значительную помощь подразделениям оказывают местные жители, которые сообщают о подозрительных лицах.
Стела на въезде в город Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 09:46Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием
 
Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Запорожская областьСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала