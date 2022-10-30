https://ria.ru/20221030/posobnichestvo-1827873037.html
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах - РИА Новости, 30.10.2022
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах
Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:14
2022-10-30T11:14
2022-10-30T11:14
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
запорожская область
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе ведомства."Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности и поддержке населения в Херсонской и Запорожской областях. Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ, обнаружили 5 тайников и схронов", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что из незаконного оборота изъято, в частности, почти 950 боеприпасов и две радиостанции западного производства.Кроме того, отметили в Росгвардии, значительную помощь подразделениям оказывают местные жители, которые сообщают о подозрительных лицах.
https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Запорожская область, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах
Росгвардия нашла 20 предполагаемых пособников ВСУ и несколько схронов в новых регионах