https://ria.ru/20221030/posobnichestvo-1827873037.html

Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах

Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах - РИА Новости, 30.10.2022

Росгвардия заподозрила 20 человек в пособничестве ВСУ в новых регионах

Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:14

2022-10-30T11:14

2022-10-30T11:14

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

запорожская область

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Росгвардия за неделею выявила 20 предполагаемых пособников украинских военных и нашла схроны в Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе ведомства."Росгвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности и поддержке населения в Херсонской и Запорожской областях. Подразделения Росгвардии за неделю выявили 20 подозреваемых в пособничестве СБУ и ВСУ, обнаружили 5 тайников и схронов", – говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что из незаконного оборота изъято, в частности, почти 950 боеприпасов и две радиостанции западного производства.Кроме того, отметили в Росгвардии, значительную помощь подразделениям оказывают местные жители, которые сообщают о подозрительных лицах.

https://ria.ru/20221029/skhron-1827715922.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), запорожская область, служба безопасности украины, вооруженные силы украины