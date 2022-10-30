https://ria.ru/20221030/pogoda-1827865990.html

Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре

Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре - РИА Новости, 30.10.2022

Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре

Ухудшение погодных условий ожидает москвичей в воскресенье, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, ливневые дожди с вкраплениями мокрого снега и РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:18

2022-10-30T10:18

2022-10-30T10:18

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидает москвичей в воскресенье, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, ливневые дожди с вкраплениями мокрого снега и днем до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в первой половине дня Москва будет оставаться в теплом секторе атлантического циклона, а во второй половине воскресенья скажется влияние и прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада."Это прохождение будет сопровождаться началом арктического вторжения, обратным суточным ходом температуры, то есть днем станет холоднее, чем ночью, штормовым ветром, который будет держаться двое суток и переходом осадков в смешанную фазу. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде ливневых дождей, после 15 часов к вечеру местами с вкраплениями мокрого снега. Ветер плотный, западный, с разворотом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду, в порывах до штормовых 17 метров в секунду. Днем ожидается плюс 4-6 градусов", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода