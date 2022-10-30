Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/pogoda-1827865990.html
Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре
Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре - РИА Новости, 30.10.2022
Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре
Ухудшение погодных условий ожидает москвичей в воскресенье, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, ливневые дожди с вкраплениями мокрого снега и РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:18
2022-10-30T10:18
общество
евгений тишковец
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_0:149:3015:1845_1920x0_80_0_0_4ae472a5aea3c114d2dfc93d066c3354.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидает москвичей в воскресенье, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, ливневые дожди с вкраплениями мокрого снега и днем до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что в первой половине дня Москва будет оставаться в теплом секторе атлантического циклона, а во второй половине воскресенья скажется влияние и прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада."Это прохождение будет сопровождаться началом арктического вторжения, обратным суточным ходом температуры, то есть днем станет холоднее, чем ночью, штормовым ветром, который будет держаться двое суток и переходом осадков в смешанную фазу. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде ливневых дождей, после 15 часов к вечеру местами с вкраплениями мокрого снега. Ветер плотный, западный, с разворотом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду, в порывах до штормовых 17 метров в секунду. Днем ожидается плюс 4-6 градусов", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20221021/turisty-1825618273.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819200681_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_a82f5184bd4ed562a875872a84f38af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
10:18 30.10.2022
 
Москвичей предупредили о ливнях и штормовом ветре

В Москве в воскресенье ожидают ливень, штормовой ветер и до шести градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ухудшение погодных условий ожидает москвичей в воскресенье, прогнозируется штормовой ветер до 17 метров в секунду, ливневые дожди с вкраплениями мокрого снега и днем до плюс 6 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в первой половине дня Москва будет оставаться в теплом секторе атлантического циклона, а во второй половине воскресенья скажется влияние и прохождения холодного атмосферного фронта с северо-запада.
"Это прохождение будет сопровождаться началом арктического вторжения, обратным суточным ходом температуры, то есть днем станет холоднее, чем ночью, штормовым ветром, который будет держаться двое суток и переходом осадков в смешанную фазу. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные осадки в виде ливневых дождей, после 15 часов к вечеру местами с вкраплениями мокрого снега. Ветер плотный, западный, с разворотом на северо-западные ромбы 5-10 метров в секунду, в порывах до штормовых 17 метров в секунду. Днем ожидается плюс 4-6 градусов", - рассказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 736 миллиметров ртутного столба.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 14:07Туризм
Эксперты рассказали, куда россияне поедут на отдых осенью и зимой
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала