https://ria.ru/20221030/papanov-1827213437.html

Биография Анатолия Папанова

Биография Анатолия Папанова - РИА Новости, 30.10.2022

Биография Анатолия Папанова

Актер театра и кино, народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов родился 30 октября (по другим данным – 31 октября) 1922 года в Вязьме Смоленской области... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T03:02

2022-10-30T03:02

2022-10-30T03:02

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анатолий папанов

москва

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Актер театра и кино, народный артист СССР Анатолий Дмитриевич Папанов родился 30 октября (по другим данным – 31 октября) 1922 года в Вязьме Смоленской области. Позже переехал с родителями в Москву.После окончания школы работал литейщиком в ремонтных мастерских 2-го Московского шарикоподшипникового завода и одновременно занимался в театральной студии при заводе "Каучук". С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945) Анатолий Папанов был на фронте, командовал взводом зенитной артиллерии. В 1942 году был тяжело ранен в ногу.Вернувшись в Москву инвалидом, Папанов подал документы в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и поступил на актерский факультет в мастерскую артистов МХАТ Марии и Василия Орловых. После окончания ГИТИСа в 1946 году стал работать в Клайпедском русском драматическом театре в Литве, где его первой ролью была роль Сергея Тюленина в "Молодой гвардии".В 1948 году Папанов по приглашению режиссера Андрея Гончарова перешел в Театр Сатиры в Москве, где поработал около 40 лет. В его творческом багаже насчитывается более 50 театральных ролей. Начинал как острохарактерный актер: Шафер, Англичанин и Вельзевул ("Клоп", "Мистерия-Буфф" Владимира Маяковского), Корейко и Воробьянинов ("Золотой теленок", "Двенадцать стульев" по Илье Ильфу и Евгению Петрову), Почесухин ("Памятник себе" Сергея Михалкова). Мастерство трагикомического гротеска раскрылось в ролях Юсова ("Доходное место" Александра Островского), Городничего ("Ревизор" Николая Гоголя), Фамусова ("Горе от ума" Александра Грибоедова), Теркина ("Теркин на том свете" Александра Твардовского), Хлудова ("Бег" Михаила Булгакова), Судакова ("Гнездо глухаря" Виктора Розова), Гаева ("Вишневый сад" Антона Чехова).Среди других заметных театральных ролей артиста – Боксер ("Дамоклов меч" Назыма Хикмета), Манган ("Дом, где разбиваются сердца" Бернарда Шоу), Бродский ("Интервенция" Льва Славина), дед Цыбулька ("Таблетку под язык" Андрея Макаенка), Гицэ ("Рыжая кобыла с колокольчиком" Иона Друцэ) и др.Как режиссер Папанов поставил спектакль "Последние" Максима Горького (1987).Кинематограф не замечал Анатолия Папанова вплоть до начала 1960-х годов. Исполнение сложнейшего психологического образа генерала Серпилина в фильме "Живые и мертвые" (1963) по Константину Симонову вывело его в первый ряд ведущих артистов советского кино.В 1960-е годы Анатолий Папанов много снимался в самых разных жанрах и ролях. Среди его работ: роли в психологической драме "Наш дом" (1965), киноповести об ученых "Иду на грозу" (1965), лирических комедиях "Приходите завтра…" (1963), "Порожний рейс" (1963), "Дети Дон-Кихота" (1965), сатирической комедии "Дайте жалобную книгу" (1965), второй части военной дилогии "Живые и мертвые" – фильме "Возмездие" (1967), драмах "Белорусский вокзал" (1971), "Разрешите взлет" (1972), "День приема по личным вопросам" (1974).В 1966 году на экраны страны вышла картина Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Роль Сокол-Кружкина, сыгранная Папановым, была небольшой, но запомнилась зрителям, а фраза "Свободу Юрию Деточкину!" стала визитной карточкой фильма.После этого фильма Папанов часто выступал в кино в комическом амплуа. Актер создал незабываемые образы Лелика в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" (1968) и Кисы Воробьянинова в "12 стульев" (1977) Марка Захарова, снялся в комедиях "Семь стариков и одна девушка" (1968), "Джентльмены удачи" (1971), "Дача" (1973), "Инкогнито из Петербурга" (1978) и др. Заметными стали работы Папанова в экранизациях произведений Антона Чехова – "В городе С." (1966), "Семейное счастье" (1969), "Плохой хороший человек" (1973).В последние годы жизни Анатолий Папанов практически не снимался. Последней ролью актера на экране стал Копалыч в реалистической драме Александра Прошкина "Холодное лето пятьдесят третьего" (1988), вышедшей на экраны уже после его смерти. Всего Папанов участвовал в создании более 100 кинолент, включая озвучивание мультфильмов. Многие озвученные им роли в анимационных лентах до сих пор пользуются особой популярностью, прежде всего, образ Волка в серии "Ну, погоди!".Анатолий Папанов преподавал в ГИТИСе, выпустил диск как исполнитель песен. Народный артист СССР (1973).Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966, за роль Серпилина в фильме "Живые и мертвые"), лауреат Государственной премии СССР (1989, за роль Копалыча в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего", посмертно).Умер 7 августа 1987 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Имя Папанова носит малая планета №2480.В честь Анатолия Папанова назван теплоход. В 2012 году в Вязьме Смоленской области был установлен памятник Анатолию Папанову.Анатолий Папанов был женат на актрисе, заслуженной артистке РСФСР Надежде Каратаевой (1924-2019). Их дочь – актриса Елена Папанова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ссср

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, анатолий папанов, москва, ссср, гитис