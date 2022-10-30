https://ria.ru/20221030/pamyatnik-1827957441.html

Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ

Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022

Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ

Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:58

2022-10-30T20:58

2022-10-30T21:03

в мире

геннадий труханов

владимир зеленский

одесса

украина

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщает издание "Страна.ua".Предположительно, речь идет о мэре города Геннадии Труханове, который ранее высказывался против снова памятника.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить мэра Одессы Геннадия Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.

https://ria.ru/20221027/odessa-1827232738.html

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в мире, геннадий труханов, владимир зеленский, одесса, украина, происшествия