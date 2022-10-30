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Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ
Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022
Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ
Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:58
2022-10-30T20:58
2022-10-30T21:03
в мире
геннадий труханов
владимир зеленский
одесса
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происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщает издание "Страна.ua".Предположительно, речь идет о мэре города Геннадии Труханове, который ранее высказывался против снова памятника.Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также что обеспокоен ростом ненависти "ко всему русскому", и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города. Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить мэра Одессы Геннадия Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.
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в мире, геннадий труханов, владимир зеленский, одесса, украина, происшествия
В мире, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Одесса, Украина, Происшествия
20:58 30.10.2022 (обновлено: 21:03 30.10.2022)
Вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе, сообщили СМИ
"Страна.ua" сообщило, что вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II в Одессе