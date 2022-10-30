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На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных

На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных - РИА Новости, 30.10.2022

На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных

Акция "Голос памяти", в ходе которой будут прочитаны больше 20 тысяч имен расстрелянных на Бутовском полигоне, состоится в мемориальном центре "Бутово" в День... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:43

2022-10-30T10:43

2022-10-30T10:43

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Акция "Голос памяти", в ходе которой будут прочитаны больше 20 тысяч имен расстрелянных на Бутовском полигоне, состоится в мемориальном центре "Бутово" в День памяти жертв репрессий - после литургии в храме Бутовских новомучеников и поминальной службы над расстрельными рвами, рассказал РИА Новости директор мемориального центра "Бутово" Игорь Гарькавый.День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.В храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне в 7.00 будет совершена литургия. После этого в 10.00 у деревянного креста на территории захоронений состоится поминальное богослужение, по завершении которого в 10.30 начнется акция "Голос памяти" - чтение имен пострадавших в Бутово в соответствии с "расстрельными списками" НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти", открытым 27 сентября 2017 года, а все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов, сообщил Гарькавый.Акция, сообщил Гарькавый, проходит уже десять лет, а ее идея появилась, по его словам, после изучения опыта чтения имен репрессированных на Лубянской площади. Формат "Голоса памяти" отличается от того, что происходит в других местах: он происходит прямо на месте захоронений, у погребальных рвов, и предполагает чтение имен людей по дням расстрелов. Так же организован мемориал "Сад памяти" на Бутовском полигоне.Традиционно акция проводится при поддержке Комитета общественных связей Москвы. По данным мемориала, предположительно, чтение продлится до 18.30.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, "исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении".

https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html

https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, москва, русская православная церковь, общество, религия