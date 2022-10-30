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На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных - РИА Новости, 30.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221030/pamyat-1827869570.html
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных - РИА Новости, 30.10.2022
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных
Акция "Голос памяти", в ходе которой будут прочитаны больше 20 тысяч имен расстрелянных на Бутовском полигоне, состоится в мемориальном центре "Бутово" в День... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:43
2022-10-30T10:43
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Акция "Голос памяти", в ходе которой будут прочитаны больше 20 тысяч имен расстрелянных на Бутовском полигоне, состоится в мемориальном центре "Бутово" в День памяти жертв репрессий - после литургии в храме Бутовских новомучеников и поминальной службы над расстрельными рвами, рассказал РИА Новости директор мемориального центра "Бутово" Игорь Гарькавый.День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.В храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне в 7.00 будет совершена литургия. После этого в 10.00 у деревянного креста на территории захоронений состоится поминальное богослужение, по завершении которого в 10.30 начнется акция "Голос памяти" - чтение имен пострадавших в Бутово в соответствии с "расстрельными списками" НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти", открытым 27 сентября 2017 года, а все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов, сообщил Гарькавый.Акция, сообщил Гарькавый, проходит уже десять лет, а ее идея появилась, по его словам, после изучения опыта чтения имен репрессированных на Лубянской площади. Формат "Голоса памяти" отличается от того, что происходит в других местах: он происходит прямо на месте захоронений, у погребальных рвов, и предполагает чтение имен людей по дням расстрелов. Так же организован мемориал "Сад памяти" на Бутовском полигоне.Традиционно акция проводится при поддержке Комитета общественных связей Москвы. По данным мемориала, предположительно, чтение продлится до 18.30.Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, "исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении".
https://ria.ru/20221030/magadan-1827851025.html
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россия, ссср, москва, русская православная церковь, общество, религия
Религия, Россия, СССР, Москва, Русская православная церковь, Общество, Религия
10:43 30.10.2022
 
На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена расстрелянных

На Бутовском полигоне в День жертв репрессий прочтут имена более 20 тысяч расстрелянных

© РИА Новости / Алексей Савостин / Перейти в медиабанкФотографии жертв репрессий на Бутовском полигоне
Фотографии жертв репрессий на Бутовском полигоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Фотографии жертв репрессий на Бутовском полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Акция "Голос памяти", в ходе которой будут прочитаны больше 20 тысяч имен расстрелянных на Бутовском полигоне, состоится в мемориальном центре "Бутово" в День памяти жертв репрессий - после литургии в храме Бутовских новомучеников и поминальной службы над расстрельными рвами, рассказал РИА Новости директор мемориального центра "Бутово" Игорь Гарькавый.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР.
Маска Скорби - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В Магадане открыли реконструированный монумент "Маска Скорби"
В храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне в 7.00 будет совершена литургия. После этого в 10.00 у деревянного креста на территории захоронений состоится поминальное богослужение, по завершении которого в 10.30 начнется акция "Голос памяти" - чтение имен пострадавших в Бутово в соответствии с "расстрельными списками" НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти", открытым 27 сентября 2017 года, а все желающие смогут возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов, сообщил Гарькавый.
"Мы назвали акцию "Голос памяти", и в этом смысле она является звуковым продолжением самой концепции мемориала на Бутовском полигоне, потому что за один день мы читаем все 20762 фамилии и имени пострадавших, и для нас важно, чтобы все эти имена и фамилии в этот день прозвучали. Но мы, естественно, вынуждены меньше рассказывать о людях: у нас нет биографических справок, однако рядом работает информационный киоск, где работает специальная интерактивная панель, через которую у посетителей есть доступ к базе данных о жертвах репрессий, пострадавших на Бутовском полигоне. Там люди могут свои знания и представление о каждом из этих людей углубить насколько это возможно", – рассказал он.
Акция, сообщил Гарькавый, проходит уже десять лет, а ее идея появилась, по его словам, после изучения опыта чтения имен репрессированных на Лубянской площади. Формат "Голоса памяти" отличается от того, что происходит в других местах: он происходит прямо на месте захоронений, у погребальных рвов, и предполагает чтение имен людей по дням расстрелов. Так же организован мемориал "Сад памяти" на Бутовском полигоне.
"После того как мемориал в 2017 году был открыт, акция стала проводиться перед ним, на площадке у входа в мемориал, и эта симфония смыслов достигла своей кульминации, потому что люди подходят, читают имена расстрелянных, а потом люди берут цветы и свечи - мы стараемся каждому дать две гвоздики и одну свечу, многие приносят свои цветы, конечно, - и люди проходят по мемориалу, находят тот самый день, списки которого они читали, возлагают цветы именно к этому дню. Или к какому-то другому, если они пожелают, но у них есть возможность это особенно пережить, особенно ощутить и действительно с этим трагическим прошлым соприкоснуться, чтобы сделать из этого какие-то выводы", - сказал РИА Новости директор мемориального центра "Бутово".
Традиционно акция проводится при поддержке Комитета общественных связей Москвы. По данным мемориала, предположительно, чтение продлится до 18.30.
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) постановил ежегодно 30 октября совершать панихиды по жертвам репрессий. Он предложил Синодам самоуправляемых церквей, экзархатов, митрополичьих округов и епархиям не на территории РФ самостоятельно определить, "исходя из местных потребностей и условий, день совершения особенных заупокойных богослужений о всех православных христианах, безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении".
Женщина во время акции Колокол памяти у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
03:03
День памяти жертв политических репрессий
 
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