https://ria.ru/20221030/pakistan-1827966385.html

СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны

СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны

Пакистанская журналистка погибла, попав под колеса транспортного средства, в котором находился экс-премьер страны Имран Хан, сообщает газета Express Tribune. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:01

2022-10-30T22:01

2022-10-30T22:02

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пакистан

имран хан

происшествия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пакистанская журналистка погибла, попав под колеса транспортного средства, в котором находился экс-премьер страны Имран Хан, сообщает газета Express Tribune.По данным газеты, журналистка освещала марш сторонников Хана, который направлялся к Исламабаду. Наим толкнули, и она упала под колеса транспортного средства.После произошедшего руководство партии остановило марш. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью женщины.Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф пообещал компенсацию семье погибшей.Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой остановить новый марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф", однако суд отклонил просьбу издать приказ о запрете марша. Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа.

https://ria.ru/20221022/pakistan-1825894306.html

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в мире, пакистан, имран хан, происшествия