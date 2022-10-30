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СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны - РИА Новости, 30.10.2022
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СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны
СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны
Пакистанская журналистка погибла, попав под колеса транспортного средства, в котором находился экс-премьер страны Имран Хан, сообщает газета Express Tribune. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:01
2022-10-30T22:02
в мире
пакистан
имран хан
происшествия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пакистанская журналистка погибла, попав под колеса транспортного средства, в котором находился экс-премьер страны Имран Хан, сообщает газета Express Tribune.По данным газеты, журналистка освещала марш сторонников Хана, который направлялся к Исламабаду. Наим толкнули, и она упала под колеса транспортного средства.После произошедшего руководство партии остановило марш. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью женщины.Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф пообещал компенсацию семье погибшей.Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой остановить новый марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф", однако суд отклонил просьбу издать приказ о запрете марша. Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон.В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа.
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в мире, пакистан, имран хан, происшествия
В мире, Пакистан, Имран Хан, Происшествия
22:01 30.10.2022 (обновлено: 22:02 30.10.2022)
 
СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны

Express Tribune: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера Хана

© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи, Пакистан
Машина скорой помощи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пакистанская журналистка погибла, попав под колеса транспортного средства, в котором находился экс-премьер страны Имран Хан, сообщает газета Express Tribune.
"Репортер местного телеканала Садаф Наим погибла в воскресенье после того, как ее раздавил автомобиль председателя партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, журналистка освещала марш сторонников Хана, который направлялся к Исламабаду. Наим толкнули, и она упала под колеса транспортного средства.
После произошедшего руководство партии остановило марш. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью женщины.
Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф пообещал компенсацию семье погибшей.
Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой остановить новый марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф", однако суд отклонил просьбу издать приказ о запрете марша. Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон.
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа.
Имран Хан - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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