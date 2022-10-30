22:01 30.10.2022 (обновлено: 22:02 30.10.2022)
СМИ: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера страны
Express Tribune: в Пакистане погибла журналистка, попав под машину экс-премьера Хана
© AP Photo / Arshad ButtМашина скорой помощи, Пакистан
© AP Photo / Arshad Butt
Машина скорой помощи, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пакистанская журналистка погибла, попав под колеса транспортного средства, в котором находился экс-премьер страны Имран Хан, сообщает газета Express Tribune.
"Репортер местного телеканала Садаф Наим погибла в воскресенье после того, как ее раздавил автомобиль председателя партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имрана Хана", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, журналистка освещала марш сторонников Хана, который направлялся к Исламабаду. Наим толкнули, и она упала под колеса транспортного средства.
После произошедшего руководство партии остановило марш. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью женщины.
Нынешний премьер Пакистана Шахбаз Шариф пообещал компенсацию семье погибшей.
Ранее правительство Пакистана обратилось в верховный суд страны с просьбой остановить новый марш "Пакистан Техрик-и-Инсаф", однако суд отклонил просьбу издать приказ о запрете марша. Предыдущий марш протеста состоялся 25 мая, когда тысячи сторонников Имрана Хана достигли Исламабада. В ходе марша произошли стычки манифестантов с полицией, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон.
В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа.