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Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск

Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск - РИА Новости, 30.10.2022

Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:30

2022-10-30T09:30

2022-10-30T10:15

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АЛМА-АТА, 30 окт - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России."Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов."Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221030/pobeda-1827831355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новосибирск, астана, россия, в мире, новости - туризм