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Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
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Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск - РИА Новости, 30.10.2022
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:30
2022-10-30T10:15
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АЛМА-АТА, 30 окт - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России."Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов."Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отмечается в сообщении.
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новосибирск, астана, россия, в мире, новости - туризм
Новосибирск, Астана, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
09:30 30.10.2022 (обновлено: 10:15 30.10.2022)
 
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск

Казахстанская Qazaq Air не смогла получить разрешения на полеты в Новосибирск

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 30 окт - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России.
"Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.
Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов.
"Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отмечается в сообщении.
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