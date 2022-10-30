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Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск - РИА Новости, 30.10.2022
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:30
2022-10-30T09:30
2022-10-30T10:15
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АЛМА-АТА, 30 окт - РИА Новости. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановлении рейсов в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России."Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов."Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20221030/pobeda-1827831355.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирск, астана, россия, в мире, новости - туризм
Новосибирск, Астана, Россия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
09:30 30.10.2022 (обновлено: 10:15 30.10.2022)
Казахстанская Qazaq Air приостановила полеты в Новосибирск
Казахстанская Qazaq Air не смогла получить разрешения на полеты в Новосибирск