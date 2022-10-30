https://ria.ru/20221030/norvegiya-1827838251.html
СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек
СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек - РИА Новости, 30.10.2022
СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек
Более 30 членов североевропейской неонацистской организации "Северное движение сопротивления" задержаны полицией в столице Норвегии во время демонстрации,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:07
2022-10-30T03:07
2022-10-30T03:21
в мире
норвегия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 30 членов североевропейской неонацистской организации "Северное движение сопротивления" задержаны полицией в столице Норвегии во время демонстрации, сообщает телеканал NRK со ссылкой на полицию."Сейчас мы контролируем ситуацию в центре города. Арестованы 35 человек", - сообщили телеканалу в полиции.Отмечается, что некоторые из демонстрантов отказывались подчиняться требованиям правоохранителей о соблюдении порядка.По данным норвежской полиции, члены организации не подавали заявку властям на проведение демонстрации.
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в мире, норвегия
03:07 30.10.2022 (обновлено: 03:21 30.10.2022)
СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек
NRK: в Осло полиция задержала более 30 членов неонацистской организации на демонстрации