https://ria.ru/20221030/norvegiya-1827838251.html

СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек

СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: в Норвегии на неонацистской демонстрации задержали более 30 человек

Более 30 членов североевропейской неонацистской организации "Северное движение сопротивления" задержаны полицией в столице Норвегии во время демонстрации,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T03:07

2022-10-30T03:07

2022-10-30T03:21

в мире

норвегия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 30 членов североевропейской неонацистской организации "Северное движение сопротивления" задержаны полицией в столице Норвегии во время демонстрации, сообщает телеканал NRK со ссылкой на полицию."Сейчас мы контролируем ситуацию в центре города. Арестованы 35 человек", - сообщили телеканалу в полиции.Отмечается, что некоторые из демонстрантов отказывались подчиняться требованиям правоохранителей о соблюдении порядка.По данным норвежской полиции, члены организации не подавали заявку властям на проведение демонстрации.

https://ria.ru/20201120/neonatsizm-1585461762.html

норвегия

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в мире, норвегия