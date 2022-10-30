https://ria.ru/20221030/napadenie-1827888391.html

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных - РИА Новости, 30.10.2022

В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных

По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:23

2022-10-30T13:23

2022-10-30T13:24

в мире

буркина-фасо

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega."Патруль сил обороны и безопасности попал в засаду 29 октября в Натиабоани в Восточной области, в результате погибли не менее 13 человек", - передает радиостанция со ссылкой на источник.По данным агентства Франс Пресс, в результате нападения также пострадали четверо военных.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/burkina-faso-1824204644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, буркина-фасо