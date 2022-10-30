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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных - РИА Новости, 30.10.2022
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В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных - РИА Новости, 30.10.2022
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных
По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:23
2022-10-30T13:24
в мире
буркина-фасо
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega."Патруль сил обороны и безопасности попал в засаду 29 октября в Натиабоани в Восточной области, в результате погибли не менее 13 человек", - передает радиостанция со ссылкой на источник.По данным агентства Франс Пресс, в результате нападения также пострадали четверо военных.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/burkina-faso-1824204644.html
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в мире, буркина-фасо
В мире, Буркина-Фасо
13:23 30.10.2022 (обновлено: 13:24 30.10.2022)
 
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных

В Буркина-Фасо при нападении боевиков на патруль погибли не менее 13 военных

© AFP 2022 / Ahmed OuobaCилы безопасности Буркина-Фасо
Cилы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Ahmed Ouoba
Cилы безопасности Буркина-Фасо. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega.
"Патруль сил обороны и безопасности попал в засаду 29 октября в Натиабоани в Восточной области, в результате погибли не менее 13 человек", - передает радиостанция со ссылкой на источник.
По данным агентства Франс Пресс, в результате нападения также пострадали четверо военных.
Военные Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 20:58В мире
СМИ: президентом Буркина-Фасо стал лидер совершивших переворот военных
 
В миреБуркина-Фасо
 
 
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