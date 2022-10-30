https://ria.ru/20221030/napadenie-1827888391.html
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных - РИА Новости, 30.10.2022
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных
По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:23
2022-10-30T13:23
2022-10-30T13:24
в мире
буркина-фасо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136053/02/1360530295_0:250:2757:1800_1920x0_80_0_0_f886595222679b4f760fd03f4e9081e0.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. По меньшей мере 13 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной в субботу боевиками на востоке Буркина-Фасо, сообщает радиостанция Omega."Патруль сил обороны и безопасности попал в засаду 29 октября в Натиабоани в Восточной области, в результате погибли не менее 13 человек", - передает радиостанция со ссылкой на источник.По данным агентства Франс Пресс, в результате нападения также пострадали четверо военных.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/burkina-faso-1824204644.html
буркина-фасо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136053/02/1360530295_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_fd513777eed2d1f62813a062748bdefc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо
13:23 30.10.2022 (обновлено: 13:24 30.10.2022)
В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли не менее 13 военных
В Буркина-Фасо при нападении боевиков на патруль погибли не менее 13 военных