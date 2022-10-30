https://ria.ru/20221030/moskva-1828366308.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе - РИА Новости, 01.11.2022

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-30T17:24

2022-10-30T17:24

2022-11-01T12:24

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице сохраняется сильный ветер. Зафиксированы несколько случаев падения деревьев – городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Сильный ветер сохранится до конца суток и завтра в первой половине дня – будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 31 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров.В сообщении пояснили, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта, и тротуарам."Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20221029/vdnkh-1827718646.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы