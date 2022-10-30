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Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе - РИА Новости, 01.11.2022
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Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе - РИА Новости, 01.11.2022
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе
Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-30T17:24
2022-11-01T12:24
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В столице сохраняется сильный ветер. Зафиксированы несколько случаев падения деревьев – городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Сильный ветер сохранится до конца суток и завтра в первой половине дня – будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 31 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров.В сообщении пояснили, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта, и тротуарам."Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
17:24 30.10.2022 (обновлено: 12:24 01.11.2022)
 

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМосква в период нерабочих дней
Москва в период нерабочих дней - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра в городе, специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В столице сохраняется сильный ветер. Зафиксированы несколько случаев падения деревьев – городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Сильный ветер сохранится до конца суток и завтра в первой половине дня – будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 31 октября, в столице ожидаются колебания температуры воздуха между отрицательными и положительными значениями, что может способствовать образованию гололедицы. Городские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог и тротуаров.
В сообщении пояснили, что превентивная противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости. При выборочной обработке особое внимание уделяется опасным для движения транспорта участкам дорог – мостам, тоннелям, эстакадам, путепроводам, крутым подъемам и спускам, площадкам торможения на остановках общественного транспорта, и тротуарам.
"Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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