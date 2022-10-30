https://ria.ru/20221030/moskva-1827919574.html

Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы

Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 30.10.2022

Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы

Снег с дождем выпал в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:02

2022-10-30T17:02

2022-10-30T17:02

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снег с дождем выпал в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.По данным корреспондентов РИА Новости, дождь со снежными вкраплениями наблюдается на юго-западе и востоке столицы.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в отдельных районах столицы местами фиксируется снежная крупа.Ранее Тишковец говорил, что снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров.

https://ria.ru/20221030/sneg-1827909902.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, погода