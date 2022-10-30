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Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 30.10.2022
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Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы
Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы - РИА Новости, 30.10.2022
Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы
Снег с дождем выпал в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:02
2022-10-30T17:02
общество
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снег с дождем выпал в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.По данным корреспондентов РИА Новости, дождь со снежными вкраплениями наблюдается на юго-западе и востоке столицы.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в отдельных районах столицы местами фиксируется снежная крупа.Ранее Тишковец говорил, что снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров.
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общество, евгений тишковец, москва, погода
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Погода
17:02 30.10.2022
 
Снег с дождем выпал в некоторых районах Москвы

Дождь со снежными вкраплениями выпал на юго-западе и востоке Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снег с дождем выпал в ряде районов Москвы, передают корреспонденты РИА Новости.
По данным корреспондентов РИА Новости, дождь со снежными вкраплениями наблюдается на юго-западе и востоке столицы.
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 16:04
В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал агентству, что в отдельных районах столицы местами фиксируется снежная крупа.
Ранее Тишковец говорил, что снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров.
Первый снег в московском регионе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 15:36
На северо-востоке Московской области выпал снег
 
ОбществоЕвгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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