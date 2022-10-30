https://ria.ru/20221030/moskva-1827864427.html

В Москве модернизировали три творческие школы

В Москве модернизировали три творческие школы - РИА Новости, 30.10.2022

В Москве модернизировали три творческие школы

Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:09

2022-10-30T10:09

2022-10-30T10:09

наталья сергунина

москва

новомосковский административный округ

общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы."В этом году модернизацию в рамках программы провели в трех городских учреждениях: Детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. Там сделали капитальный ремонт, привели в порядок помещения и прилегающую территорию, закупили мебель, оборудование и музыкальные инструменты. Благодаря этому ребята могут осваивать современные востребованные специальности, создавать необычные коллективы и принимать участие в конкурсах по новым дисциплинам", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.Она добавила, что в этом году началось строительство двух новых школ искусств в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

https://realty.ria.ru/20220621/shkola-1796937067.html

москва

новомосковский административный округ

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

наталья сергунина, москва, новомосковский административный округ, общество