https://ria.ru/20221030/moskva-1827864427.html
В Москве модернизировали три творческие школы
В Москве модернизировали три творческие школы - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве модернизировали три творческие школы
Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:09
2022-10-30T10:09
2022-10-30T10:09
наталья сергунина
москва
новомосковский административный округ
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы."В этом году модернизацию в рамках программы провели в трех городских учреждениях: Детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. Там сделали капитальный ремонт, привели в порядок помещения и прилегающую территорию, закупили мебель, оборудование и музыкальные инструменты. Благодаря этому ребята могут осваивать современные востребованные специальности, создавать необычные коллективы и принимать участие в конкурсах по новым дисциплинам", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.Она добавила, что в этом году началось строительство двух новых школ искусств в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.
https://realty.ria.ru/20220621/shkola-1796937067.html
москва
новомосковский административный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья сергунина, москва, новомосковский административный округ, общество
Наталья Сергунина, Москва, Новомосковский административный округ, Общество
В Москве модернизировали три творческие школы
В Москве модернизировали три творческие школы по проекту "Искусство — детям"