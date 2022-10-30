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В Москве модернизировали три творческие школы - РИА Новости, 30.10.2022
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В Москве модернизировали три творческие школы
В Москве модернизировали три творческие школы - РИА Новости, 30.10.2022
В Москве модернизировали три творческие школы
Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:09
2022-10-30T10:09
наталья сергунина
москва
новомосковский административный округ
общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы."В этом году модернизацию в рамках программы провели в трех городских учреждениях: Детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. Там сделали капитальный ремонт, привели в порядок помещения и прилегающую территорию, закупили мебель, оборудование и музыкальные инструменты. Благодаря этому ребята могут осваивать современные востребованные специальности, создавать необычные коллективы и принимать участие в конкурсах по новым дисциплинам", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.Она добавила, что в этом году началось строительство двух новых школ искусств в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.
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москва
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Дарья Буймова
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наталья сергунина, москва, новомосковский административный округ, общество
Наталья Сергунина, Москва, Новомосковский административный округ, Общество
10:09 30.10.2022
 
В Москве модернизировали три творческие школы

В Москве модернизировали три творческие школы по проекту "Искусство — детям"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкУрок игры на фортепиано
Урок игры на фортепиано - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Урок игры на фортепиано. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три творческие школы обновили в Москве в этом году в рамках проекта "Искусство - детям", сообщается на сайте мэра столицы.
"В этом году модернизацию в рамках программы провели в трех городских учреждениях: Детской музыкальной школе № 4, а также детских школах искусств имени Александра Алябьева и Александра Даргомыжского. Там сделали капитальный ремонт, привели в порядок помещения и прилегающую территорию, закупили мебель, оборудование и музыкальные инструменты. Благодаря этому ребята могут осваивать современные востребованные специальности, создавать необычные коллективы и принимать участие в конкурсах по новым дисциплинам", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Она добавила, что в этом году началось строительство двух новых школ искусств в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.
Общественный центр со школой искусств в стиле деконструктивизм в новой Москве
21 июня, 10:10
В новой Москве построят школу искусств в стиле деконструктивизма
 
Наталья СергунинаМоскваНовомосковский административный округОбщество
 
 
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