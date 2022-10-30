https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827921044.html

В Кишиневе задержали трех организаторов протеста

В Кишиневе задержали трех организаторов протеста - РИА Новости, 30.10.2022

В Кишиневе задержали трех организаторов протеста

Трое организаторов антиправительственного протеста в Кишиневе были задержаны, полиция продолжает препятствовать проведению марша, передает пресс-служба партии... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:09

2022-10-30T17:09

2022-10-30T18:00

в мире

кишинев

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928404_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_303a4418b80376e5021359d7dc7f4f5a.jpg

КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Трое организаторов антиправительственного протеста в Кишиневе были задержаны, полиция продолжает препятствовать проведению марша, передает пресс-служба партии "Шор".Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйца."Правительственные злоупотребления продолжаются! Лидеры сегодняшнего общенационального протеста недавно были задержаны и увезены в неизвестном направлении. Речь идет о председателе Орхейского района Дину Цуркану, вице-президенте Орхейского района Викторе Перцу, а также мэре города Орхей Павле Вережану. Также в полиции был задокументирован секретарь фракции партии "СОР" в парламенте Юрий Кузнецов", - сообщается на сайте партии.Как отметили в политформировании, действия полиции являются незаконными, организаторов задержали без объяснения причин.Депутат парламента от партии коммунистов Диана Караман рассказала РИА Новости, что полиция задержала в ходе митинга Цуркану, Вережану и почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко. "Трёх наших коллег, Дину Цуркану, мэра города Оргеев Петру Вережану и почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко, задержала полиция, увезла в неизвестном направлении", - сказала Караман.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221026/palatki-1827030190.html

https://ria.ru/20221030/aktsiya-1827920750.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, россия