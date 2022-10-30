Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе задержали трех организаторов протеста - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/moldaviya-1827921044.html
В Кишиневе задержали трех организаторов протеста
В Кишиневе задержали трех организаторов протеста - РИА Новости, 30.10.2022
В Кишиневе задержали трех организаторов протеста
Трое организаторов антиправительственного протеста в Кишиневе были задержаны, полиция продолжает препятствовать проведению марша, передает пресс-служба партии... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:09
2022-10-30T18:00
в мире
кишинев
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928404_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_303a4418b80376e5021359d7dc7f4f5a.jpg
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Трое организаторов антиправительственного протеста в Кишиневе были задержаны, полиция продолжает препятствовать проведению марша, передает пресс-служба партии "Шор".Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйца."Правительственные злоупотребления продолжаются! Лидеры сегодняшнего общенационального протеста недавно были задержаны и увезены в неизвестном направлении. Речь идет о председателе Орхейского района Дину Цуркану, вице-президенте Орхейского района Викторе Перцу, а также мэре города Орхей Павле Вережану. Также в полиции был задокументирован секретарь фракции партии "СОР" в парламенте Юрий Кузнецов", - сообщается на сайте партии.Как отметили в политформировании, действия полиции являются незаконными, организаторов задержали без объяснения причин.Депутат парламента от партии коммунистов Диана Караман рассказала РИА Новости, что полиция задержала в ходе митинга Цуркану, Вережану и почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко. "Трёх наших коллег, Дину Цуркану, мэра города Оргеев Петру Вережану и почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко, задержала полиция, увезла в неизвестном направлении", - сказала Караман.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
https://ria.ru/20221026/palatki-1827030190.html
https://ria.ru/20221030/aktsiya-1827920750.html
кишинев
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827928404_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_5c4a80a3f521790bba9215a1831c3652.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, россия
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия
17:09 30.10.2022 (обновлено: 18:00 30.10.2022)
 
В Кишиневе задержали трех организаторов протеста

Партия "Шор": в Кишиневе задержали трех организаторов антиправительственного протеста

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время акции протеста оппозиции в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 окт - РИА Новости. Трое организаторов антиправительственного протеста в Кишиневе были задержаны, полиция продолжает препятствовать проведению марша, передает пресс-служба партии "Шор".
Очередная массовая акция протеста сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" проходит в Кишиневе в воскресенье, манифестанты собрались у здания Академии наук Молдавии и планировали пройти по главному бульвару молдавской столицы, однако полиция потребовала от них изменить маршрут. Протестующие отказываются подчиниться требованиям полиции, некоторые из них стали швырять в кордон яйца.
Полицейские взяли в кольцо палаточный лагерь у здания Генпрокуратуры в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:13
Полиция Молдавии демонтировала часть палаток оппозиции в Кишиневе
"Правительственные злоупотребления продолжаются! Лидеры сегодняшнего общенационального протеста недавно были задержаны и увезены в неизвестном направлении. Речь идет о председателе Орхейского района Дину Цуркану, вице-президенте Орхейского района Викторе Перцу, а также мэре города Орхей Павле Вережану. Также в полиции был задокументирован секретарь фракции партии "СОР" в парламенте Юрий Кузнецов", - сообщается на сайте партии.
Как отметили в политформировании, действия полиции являются незаконными, организаторов задержали без объяснения причин.
Депутат парламента от партии коммунистов Диана Караман рассказала РИА Новости, что полиция задержала в ходе митинга Цуркану, Вережану и почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко. "Трёх наших коллег, Дину Цуркану, мэра города Оргеев Петру Вережану и почетного председателя партии "Шор" Валерия Клименко, задержала полиция, увезла в неизвестном направлении", - сказала Караман.
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 17:07
Оппозиция заявила о 65 тысячах участников акции в Кишиневе
 
В миреКишиневМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала