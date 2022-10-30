https://ria.ru/20221030/mobilizatsiya-1827841244.html

На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания

На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания - РИА Новости, 30.10.2022

На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания

Боевое слаживание в составе подразделений из мобилизованных военнослужащих идет на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T04:42

2022-10-30T04:42

2022-10-30T04:42

частичная мобилизация в россии

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. Боевое слаживание в составе подразделений из мобилизованных военнослужащих идет на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного военного округа.По данным ведомства, на войсковом стрельбище "Троицкое" под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп в лесистой местности в условиях действия квадрокоптеров условного противника. В процессе обучения военнослужащие отрабатывают маневренные и засадные действия, используя в учебных боях деревья, овраги, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия на местности.Пресс-служба уточняет, что особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника."Во время отработки данных вопросов мотострелки ведут огонь из различных положений: "лёжа", "стоя" и "с колена", а также в движении. Во время передвижения в боевых группах военнослужащие прикрывают друг друга огнем из всех имеющихся средств огневого поражения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html

сахалин

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частичная мобилизация в россии, сахалин