https://ria.ru/20221030/mobilizatsiya-1827841244.html
На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания
На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания - РИА Новости, 30.10.2022
На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания
Боевое слаживание в составе подразделений из мобилизованных военнослужащих идет на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:42
2022-10-30T04:42
2022-10-30T04:42
частичная мобилизация в россии
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. Боевое слаживание в составе подразделений из мобилизованных военнослужащих идет на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного военного округа.По данным ведомства, на войсковом стрельбище "Троицкое" под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп в лесистой местности в условиях действия квадрокоптеров условного противника. В процессе обучения военнослужащие отрабатывают маневренные и засадные действия, используя в учебных боях деревья, овраги, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия на местности.Пресс-служба уточняет, что особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника."Во время отработки данных вопросов мотострелки ведут огонь из различных положений: "лёжа", "стоя" и "с колена", а также в движении. Во время передвижения в боевых группах военнослужащие прикрывают друг друга огнем из всех имеющихся средств огневого поражения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, сахалин
Частичная мобилизация в России, Сахалин
На Сахалине мобилизованные проходят процесс боевого слаживания
На Сахалине идет боевое слаживание в составе подразделений из мобилизованных военных
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт - РИА Новости. Боевое слаживание в составе подразделений из мобилизованных военнослужащих идет на Сахалине, информирует пресс-служба Восточного военного округа.
"С мобилизованными военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проходят ежедневные занятия по тактической подготовке и боевому слаживанию в составе подразделений", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на войсковом стрельбище "Троицкое" под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие отрабатывают навыки передвижения в составе боевых групп в лесистой местности в условиях действия квадрокоптеров условного противника. В процессе обучения военнослужащие отрабатывают маневренные и засадные действия, используя в учебных боях деревья, овраги, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия на местности.
Пресс-служба уточняет, что особое внимание уделяется обучению личного состава действиям при штурме и уничтожении блиндажей и огневых точек условного противника.
"Во время отработки данных вопросов мотострелки ведут огонь из различных положений: "лёжа", "стоя" и "с колена", а также в движении. Во время передвижения в боевых группах военнослужащие прикрывают друг друга огнем из всех имеющихся средств огневого поражения", - говорится в сообщении.