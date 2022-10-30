https://ria.ru/20221030/kozloduy-1827970312.html

В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй"

В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй" - РИА Новости, 30.10.2022

В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй"

Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:49

2022-10-30T22:49

2022-10-30T22:49

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козлодуй

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление АЭС."Шестой блок АЭС "Козлодуй" был остановлен, как сообщила АЭС на своем вебсайте. Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока. Блок был выведен из эксплуатации 29 октября в 21.00 (по местному времени - ред.)", - передает агентство в воскресенье.Отмечается, что, по данным электростанции, уровни радиации не изменились. Ведется работа по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.Как передает агентство, согласно информации на сайте АЭС, в субботу был завершен плановый ежегодный ремонт шестого блока, и он был введен в эксплуатацию в 12.52 по местному времени.

https://ria.ru/20220801/aes-1806463952.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, болгария, козлодуй