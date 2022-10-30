В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй"
БТА: шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановили из-за технической проблемы
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанкМашинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии
Машинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление АЭС.
"Шестой блок АЭС "Козлодуй" был остановлен, как сообщила АЭС на своем вебсайте. Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока. Блок был выведен из эксплуатации 29 октября в 21.00 (по местному времени - ред.)", - передает агентство в воскресенье.
Отмечается, что, по данным электростанции, уровни радиации не изменились. Ведется работа по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.
Как передает агентство, согласно информации на сайте АЭС, в субботу был завершен плановый ежегодный ремонт шестого блока, и он был введен в эксплуатацию в 12.52 по местному времени.
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