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В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй" - РИА Новости, 30.10.2022
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В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй"
В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй" - РИА Новости, 30.10.2022
В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй"
Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:49
2022-10-30T22:49
в мире
болгария
козлодуй
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление АЭС."Шестой блок АЭС "Козлодуй" был остановлен, как сообщила АЭС на своем вебсайте. Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока. Блок был выведен из эксплуатации 29 октября в 21.00 (по местному времени - ред.)", - передает агентство в воскресенье.Отмечается, что, по данным электростанции, уровни радиации не изменились. Ведется работа по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.Как передает агентство, согласно информации на сайте АЭС, в субботу был завершен плановый ежегодный ремонт шестого блока, и он был введен в эксплуатацию в 12.52 по местному времени.
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в мире, болгария, козлодуй
В мире, Болгария, Козлодуй
22:49 30.10.2022
 
В Болгарии остановили шестой блок АЭС "Козлодуй"

БТА: шестой блок АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановили из-за технической проблемы

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанкМашинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии
Машинный зал атомной электростанции Козлодуй в Болгарии - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Машинный зал атомной электростанции "Козлодуй" в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Шестой блок болгарской атомной электростанции "Козлодуй" остановлен из-за проблем с охлаждением генератора, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА) со ссылкой на заявление АЭС.
"Шестой блок АЭС "Козлодуй" был остановлен, как сообщила АЭС на своем вебсайте. Это связано с технической проблемой с системой охлаждения генератора, неядерной части блока. Блок был выведен из эксплуатации 29 октября в 21.00 (по местному времени - ред.)", - передает агентство в воскресенье.
Отмечается, что, по данным электростанции, уровни радиации не изменились. Ведется работа по устранению проблемы и подключению блока к национальной энергосистеме.
Как передает агентство, согласно информации на сайте АЭС, в субботу был завершен плановый ежегодный ремонт шестого блока, и он был введен в эксплуатацию в 12.52 по местному времени.
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