https://ria.ru/20221030/kostyumy-1827853959.html

Ретейлеры назвали самые популярные костюмы среди россиян на Хэллоуин

Ретейлеры назвали самые популярные костюмы среди россиян на Хэллоуин - РИА Новости, 30.10.2022

Ретейлеры назвали самые популярные костюмы среди россиян на Хэллоуин

Россияне в этом году выбрали себе на Хэллоуин костюмы скелета и ведьмы, при этом для детей в основном предпочли образы Человека-паука, Харли Квинн и Гарри... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:46

2022-10-30T08:46

2022-10-30T08:46

россия

общество

хэллоуин

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россияне в этом году выбрали себе на Хэллоуин костюмы скелета и ведьмы, при этом для детей в основном предпочли образы Человека-паука, Харли Квинн и Гарри Поттера, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries."Среди детских костюмов самые популярные образы – Человек-паук, Харли Квинн и Гарри Поттер, а среди взрослых — ведьма, скелет и пират. … Интерес к ролевым костюмам вырос на 216%, самые популярные среди них - костюм монахини, горничной и медсестры", - говорится в сообщении.В целом, в октябре продажи различных тематических товаров к Хэллоуину выросли на 93% год к году. При этом спрос на искусственную паутину увеличился на 280%, на декоративные фигурки с тыквой – на 435%. Продажи гримов выросли на 75%, карнавальных головных уборов – на 104%, а париков – на 195%.Рост популярности детских костюмов подтвердили РИА Новости и в пресс-службе Ozon. "Дети всегда охотнее погружаются в атмосферу праздника, поэтому штучные продажи костюмов для детей растут активнее – за октябрь текущего года они выше на 60%, чем год назад. Чаще всего россияне покупают для детей карнавальные костюмы с известными героями детских мультфильмов из вселенных Человека-паука, Гарри Поттера, Холодного сердца, а также классические костюмы маленьких вампиров и троллей", - отметили там.Помимо привычных образов, как уточняют в компании, трендом этого сезона стали детские костюмы Хаги Ваги. Взрослые, заказывая на Ozon, также отдавали предпочтение костюмам-скелетам, надувным костюмам динозавра T-Rex и свитерам Фредди Крюгера.Праздник Хэллоуин отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, который традиционно считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Наиболее широко празднуется в США и Канаде, в последнее время стал популярным в Европе и России. Среди самых известных традиций праздника - костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть.

https://ria.ru/20221026/kultura-1827005322.html

https://ria.ru/20211031/khellouin-1757124771.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, хэллоуин