https://ria.ru/20221030/koronavirus-1827871690.html
В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2022
В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 611 пациентов с COVID-19, выздоровели 9 008 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:03
2022-10-30T11:03
2022-10-30T11:04
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 611 пациентов с COVID-19, выздоровели 9 008 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 30 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 611 человек... Выздоровело за сутки 9 008 человек", - говорится в сообщении."Выявлено 6803 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 75 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 11 регионах, снижение - в 69, в пяти регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html
https://ria.ru/20221029/covid-1827702271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Россия, Коронавирус в России, Общество, Здоровье - Общество
11:03 30.10.2022 (обновлено: 11:04 30.10.2022)
В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 6803 новых случая COVID-19, умерли 75 человек