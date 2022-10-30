https://ria.ru/20221030/koronavirus-1827871690.html

В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19 - РИА Новости, 30.10.2022

В России за сутки госпитализировали 611 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 611 пациентов с COVID-19, выздоровели 9 008 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:03

2022-10-30T11:03

2022-10-30T11:04

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 611 пациентов с COVID-19, выздоровели 9 008 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 30 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 611 человек... Выздоровело за сутки 9 008 человек", - говорится в сообщении."Выявлено 6803 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 75 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 11 регионах, снижение - в 69, в пяти регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20221026/koronavirus-1826864129.html

https://ria.ru/20221029/covid-1827702271.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество