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Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне - РИА Новости, 30.10.2022
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Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне - РИА Новости, 30.10.2022
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне
Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:18
2022-10-30T03:18
технологии
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“, “брат“ или “сестра“, предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.Она рассказала агентству “Прайм“, что такие контакты чаще всего используются в методах социальной инженерии. Мошенники, заполучив номера, звонят родителям или родным абонента и сообщают, что с их родственником произошел несчастный случай.Чтобы сбить злоумышленников с толку, лучше не записывать своих близких в телефоне под очевидными именами, посоветовала эксперт.При этом в случае настоящего несчастного случая необходимо обеспечить возможность сообщить об этом ближайшему окружению, добавила Боборовская.
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технологии, мошенники, мошенничество
Технологии, мошенники, Мошенничество
03:18 30.10.2022
 
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне

Маркетолог Бобровская посоветовала не записывать близких в телефоне как "мама" и "папа"

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Молодые люди изучают настройки смартфонов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“, “брат“ или “сестра“, предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.
Она рассказала агентству “Прайм“, что такие контакты чаще всего используются в методах социальной инженерии. Мошенники, заполучив номера, звонят родителям или родным абонента и сообщают, что с их родственником произошел несчастный случай.
Чтобы сбить злоумышленников с толку, лучше не записывать своих близких в телефоне под очевидными именами, посоветовала эксперт.
При этом в случае настоящего несчастного случая необходимо обеспечить возможность сообщить об этом ближайшему окружению, добавила Боборовская.
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