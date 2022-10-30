https://ria.ru/20221030/kontakty-1827836830.html
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне - РИА Новости, 30.10.2022
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне
Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:18
2022-10-30T03:18
2022-10-30T03:18
технологии
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“, “брат“ или “сестра“, предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.Она рассказала агентству “Прайм“, что такие контакты чаще всего используются в методах социальной инженерии. Мошенники, заполучив номера, звонят родителям или родным абонента и сообщают, что с их родственником произошел несчастный случай.Чтобы сбить злоумышленников с толку, лучше не записывать своих близких в телефоне под очевидными именами, посоветовала эксперт.При этом в случае настоящего несчастного случая необходимо обеспечить возможность сообщить об этом ближайшему окружению, добавила Боборовская.
https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мошенники, мошенничество
Технологии, мошенники, Мошенничество
Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне
Маркетолог Бобровская посоветовала не записывать близких в телефоне как "мама" и "папа"