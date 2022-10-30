https://ria.ru/20221030/kontakty-1827836830.html

Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне

Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне - РИА Новости, 30.10.2022

Россиянам объяснили, как нельзя записывать близких в телефоне

Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T03:18

2022-10-30T03:18

2022-10-30T03:18

технологии

мошенники

мошенничество

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Мошенники могут использовать номера близких для реализации своих противоправных схем, поэтому не стоит записывать членов семьи в телефоне как “мама“, “папа“, “брат“ или “сестра“, предупредила директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская.Она рассказала агентству “Прайм“, что такие контакты чаще всего используются в методах социальной инженерии. Мошенники, заполучив номера, звонят родителям или родным абонента и сообщают, что с их родственником произошел несчастный случай.Чтобы сбить злоумышленников с толку, лучше не записывать своих близких в телефоне под очевидными именами, посоветовала эксперт.При этом в случае настоящего несчастного случая необходимо обеспечить возможность сообщить об этом ближайшему окружению, добавила Боборовская.

https://ria.ru/20221028/obman-1827387233.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, мошенники, мошенничество